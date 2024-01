La gran noticia con la que Carlos Tevez comenzó el año en Independiente

El año comenzó con buenas noticias para Carlos Tevez y compañía. En la previa del viaje que Independiente realizará rumbo a Miami, donde realizará trabajos de pretemporada, la Comisión Directiva dio marcha atrás con su decisión y el DT podrá contar con una de las joyas del club.

Días atrás se conoció que el DT del Rojo no iba a poder contar con la presencia de Santi López en su viaje a Estados Unidos. La joya del club, que viene de tener una gran actuación en el Mundial Sub 17 de Indonesia con la camiseta de la Selección argentina, finalmente podrá subirse al avión junto al resto de sus compañeros.

Santi López finalmente viajará a la pretemporada de Independiente.

El inconveniente surgió luego de que su representante y los directivos de Independiente no llegaran a un acuerdo para la extensión de su contrato, el cual vence a finales del mes de diciembre del 2024. Si bien no se ha firmado nada hasta el momento, las charlas avanzaron en buenos términos y desde ambas partes son optimistas.

Días atrás, en conferencia de prensa, Carlos Tevez había confirmado que Santi López entraba en sus plantes para la pretemporada que el Rojo afrontará en Miami. “Yo a Santi López lo tengo en la lista para la pretemporada. Si la dirigencia toma otra decisión será cosa de la dirigencia que me tendrá que informar rápido porque ya nos vamos. Me sorprende porque no estoy enterado. Sé el problema que hay, no me hago el boludo, pero si hay una decisión que tomó el club me la tendrá que informar”, expresó el Apache.

En su gira por Estados Unidos, en donde el Rojo estará hasta el 20 de enero, los dirigidos por el Apache afrontarán partidos amistosos ante Sporting Cristal, Deportivo Cali y Olimpia de Honduras.