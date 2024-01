De Paul confesó el duro momento familiar que lo llevó a pensar en dejar el fútbol: "No quería ir más a entrenar"

Rodrigo De Paul salió campeón del mundo con la Selección argentina y logró hacer -hasta el momento- una gran carrera en Europa. Pero nada de eso hubiese pasado si Racing, el equipo que lo formó, no hubiese apostado por él y lo hubiese convencido de que continúe su carrera, cuando un golpe en su vida lo hizo replantearse el futuro.

Cuando era chico, los padres de Rodrigo se separaron y su padre se fue de su casa. La figura paterna más importante pasó a ser su abuelo, Osvaldo De Paul, a quien Rodrigo le atribuye el acompañamiento incondicional en la práctica deportiva, mientras hacia las inferiores en Racing.

De Paul jugó 72 partidos en Racing.

"Era el que me acompañaba todos los días, nos tomábamos el colectivo los dos y él me daba los cincuenta centavos que sobraba para el alfajor y él se caminaba la vuelta. Nunca me enteré, me contó mi abuela con el correr de los años. Él se caminaba 60 cuadras de vuelta. Era el colectivo de vuelta de él o mi alfajor", contó recientemente en una entrevista en Universo Valdano.

A los 14 años, cuando Osvaldo falleció y eso significó un duro golpe para el volante. "Yo no quería ir más a entrenar, sin él no era lo mismo, no valía la pena, yo lo hacía por él, tenía mucho orgullo por él. En ese momento decido ir a vivir con mi abuela que estaba sola", confesó De Paul.

Tras replantearse de manera seria la actividad y su futuro, fueron algunos dirigentes de Racing quienes se acercaron al chico para convencerlo de que vuelva a entrenar y motivarlo. "Sino, no se si hubiera seguido", reconoció.

La historia que sigue ya está escrita. Rodrigo De Paul debutó con la Academia en 2013 y jugó 72 partidos, en dos ciclos distintos. En total anotó 7 goles y repartió 9 asistencias. Luego, llegó la gloria con la camiseta de la Selección argentina y el Atlético de Madrid. Su abuelo Osvaldo estaría orgulloso.