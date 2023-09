River venció a la Universidad Católica de Chile y salió de la mala racha

Luego de vivir la semana más dificil de los últimos años, River esbozó una pequeña sonrisa en tiempos de crisis. En un amistoso, el Millonario venció a la Universidad Católica de Chile con gol de Esequiel Barco ante un gran marco de público en San Nicolás.

En el elenco 'millonario' no jugaron Franco Armani, Nicolás De la Cruz (Uruguay) y Salomón Rondón (Venezuela), afectados a sus respectivos seleccionados que iniciaron la competencia en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026



Mientras que Pablo Solari y Santiago Simón están en la órbita del seleccionado argentino Sub '23 que hoy superó por 5-1 a Bolivia en un amistoso y es conducido por el técnico Javier Mascherano.



River dominó el partido, pero no pudo plasmar ese mejor accionar en el tanteador, a punto que la falta de profundidad le impidió sacar un resultado más amplio.



La apertura del marcador llegó tras una gran jugada individual de Barco, quien terminó con un remate lejano y venció la valla de Thomas Gillier, a los 7m. del complemento.



La buena noticia para el DT Demichelis la brindó el regreso del mediocampista Bruno Zuculini, quien disputó 45 minutos de rodaje, luego de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el 7 de febrero pasado



Además se dio el debut en el "Millonario" de Sebastián Boselli, defensor uruguayo de 19 años que se consagró campeón mundial Sub '20 en La Plata, con el seleccionado de su país.



Por la cuarta fecha de la Liga Profesional, el conjunto de Núñez recibirá a Arsenal el domingo 17, a las 19.30. Y por la quinta jornada volverá a actuar como local ante Atlético Tucumán, el jueves 21, a las 21.00







= Síntesis =



River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Sebastián Boselli, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Matías Kranevitter; Manuel Lanzini, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.







Universidad Católica: Thomas Gillier; Daniel González, Branco Ampuero, Gary Kagelmacher, Cristián Cuevas; Brayan Rovira, Ignacio Saavedra, Jorge Ortiz y Gonzalo Tapia; Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel. DT: Nicolás Núñez Rojas.

Fuente: Télam