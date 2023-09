Qué dijo Demichelis tras los tremendos rumores de crisis en River: "Nada nos va a..."

Martín Demichelis vivió su primera semana de tormentas como DT de River. Luego de las eliminaciones en Libertadores y Copa Argentina, sumado a los malos resultados en Copa de la Liga, el entrenador se vio inmerso en una ola de rumores sobre una charla con periodistas en la que habría hablado mal de algunos de sus dirigidos, entre ellos referentes. Esto destapó la olla de problemas y fue tema de conversación durante toda la semana y, tras la victoria en un amistoso ante Universidad Católica de Chile, Micho desmintió todo.

En conferencia de prensa, Demichelis hizo su primera aparición pública ante los micrófonos desde que comenzaron las versiones de crisis interna en Núñez. Lejos de esquivar a las preguntas, el DT contestó con la frente en alto: "Nosotros en el River Camp convivimos en una gran armonía, nada nos va a desestabilizar. No sé por dónde vienen las balas porque no leo y tampoco escucho nada. Me concentro en entrenar a River", sentenció.



Luego, remarcó el rol de los jugadores de mayor edad dentro del plantel: “No tengo a los grandes para que manejen el vestuario, los tengo para que jueguen porque son extremadamente competitivos".



Con relación al partido de hoy, el entrenador de River dijo: “Para nosotros no era un amistoso, lo hablamos con los jugadores, nos venía bien para volver a cosas básicas y sencillas que habíamos tenido en nuestros primeros meses”.



“Necesitamos recuperarnos y lo hicimos bien hoy, hicimos un partido muy serio contra un equipo que se animó a jugarnos. Además, tuve la posibilidad de darles minutos a chicos que estaban muy atrasados”, agregó.



“Me alegro mucho por el plantel, realmente lo necesitaban”, cerró.

Fuente: Télam