La sincera reflexión de Pablo Matera luego de la dura derrota de Los Pumas: "Inglaterra nos..."

La caída de Los Pumas ante Inglaterra en el inicio del Mundial de Rugby dejó más dudas que certezas. Luego de test match donde el equipo argentino había mostrado un gran nivel, este sábado se dio un paso atrás. Si bien se perdió ante uno de los candidatos, el juego mostrado generó una sincera autocrítica de Pablo Matera apenas terminado el juego.

El tercera línea fue claro en sus conceptos y analizó la derrota con objetividad: "No hay que buscarle mucha vuelta. Inglaterra nos superó en el contacto y no somo el equipo que mostramos hoy. En el primer tiempo no dominamos en el contacto y nuestro juego empieza justamente ahí".

"Duele no haber hecho el partido que preparamos. Sigo confiando que estamos muy preparados. Ya habrá tiempo para analizar que pasó, si los nervios, la ansiedad, pero sé que no somos lo que mostramos y estoy tranquilo porque esto recién empieza. Uno quiere arrancar dando un paso adelante, pero no lo logramos", agregó.

Luego, cerró: "Que duela lo que tenga que doler, y corregiremos para ir adelante". Los Pumas, por la segunda fecha, deberán enfrentarse a Samoa. El encuentro se disputará el viernes 22 de septiembre, en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

Mientras tanto, Inglaterra enfrentará a Chile el sábado 23 de septiembre, en el Stade Pierre Mauroy de Lille. Por otro lado, Japón no disputará partido por su jornada de descanso. Luego, el seleccionado dirigido por Michael Cheika se medirá frente a Los Cóndores el 30 de septiembre, y cerrarán la fase de grupos ante Japón el 8 de octubre.