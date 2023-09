Gago explotó contra un periodista tras la eliminación de Racing por Copa Argentina: "No es una..."

Racing sumó otra frustración más, pero lo peor fue la manera. En Córdoba, Huracán se floreó ante la Academia y le ganó por 5-3 en un partido en el que los de Fernando Gago siempre estuvieron lejos de estar por delante. En una zona mixta muy tensa, el DT aseguró que es fácil hablar con el resultado puesto y que esta eliminación en Copa Argentina no obliga a su equipo a ganar la Copa de la Liga.

Al igual que durante el partido, Gago llegó a su encuentro con los micrófonos con mucho enojo y ganas de resolverlo cuanto antes. Así, el entrenador intercambio respuestas y contrapreguntas con los periodistas: "Hoy se dieron varias situaciones donde no pudimos contrarrestar lo que hizo el rival. Fue un partido muy malo y lamentablemente nos quedamos afuera. Hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo", analizó.

Molesto ante la consulta, el técnico dejó en claro que Racing no tiene la obligación de quedarse con la Copa de la Liga tras no pelear la Liga Profesional y haber quedado fuera de la Libertadores y Copa Argentina en un par de semanas: "No es una obligación ganar la Copa de la Liga. Ganar, gana uno solo. Necesitamos competir para ganar algo. Ganar quieren ganar los 28 equipos, hay que intentar ganarlo", disparó.

"Tuvimos un muy mal partido, donde conceptual e individualmente fallamos mucho", agregó después. Huracán golpeó cada vez que piso el área de Matías Tagliamonte, que tuvo cierto grado de responsabilidad en algunos de los tantos.

Para finalizar, el DT de un Racing que solo tiene el título de la Copa de la Liga y la tabla general para meterse en la próxima Libertadores concluyó: "Es muy difícil hablarle al hincha, esto sigue. El sábado trataremos de recuperar jugadores y a partir de ahí, empezar a trabajar el partido. Es muy fácil hablar con el diario del lunes".