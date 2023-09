El particular paralelismo de Contepomi sobre la derrota de Los Pumas y la Scaloneta: "Pregúntenle... "

Los Pumas comenzaron con derrota su camino en el Mundial de Francia tras caer este sábado en Marsella ante Inglaterra, en un encuentro en el que sucumbieron ante la efectividad de George Ford con el pie. Luego del partido, en cada una de las declaraciones, hubo autocrítica y Felipe Contepomi realizó un paralelismo con lo que vivió la Selección argentina en Qatar.

"Lo duro no es el resultado, si no que no pudimos imponer la forma en la que pretendíamos jugar y esa es la frustración. Ganar o perder no nos hubiera cambiado en nada el camino o el proceso en este Mundial. Ahora obviamente tenes que ganar los seis, pero si no pregúntele a la Selección de fútbol que perdió el primer partido y salió campeón del mundo", recordó.

Los Pumas cayeron en el debut.

Luego, siguió con su análisis: "Lo que me importa es la forma. Porque no pudimos desplegar nuestro plan de juego y eso es lo que queremos y tenemos que revertir el próximo partido contra Samoa. Lo que vamos a hacer todos, es una análisis para encontrar la solución y poder ejecutar las cosas el día del partido con Samoa".

"Es como todo, uno se puede quedar con el enojo o aprender de esta situación y entender que es un Mundial", cerró en diálogo con ESPN al término del partido. Con un George Ford que fue la figura estelar, autor de todos los puntos ingleses, y con un hombre de menos, el cuestionado equipo de Inglaterra, consiguió un triunfo rutilante que le da aire en esta Copa del Mundo.

El apertura británico anotó tres drops e igualó el récord de Juan Martín Hernández, quien había convertido esa cifra en el Mundial 2007 ante Irlanda. El diez inglés anotó sus remates de sobrepique a los 26', 30' y 36' del primer tiempo. De esta manera el jugador de Sale Sharks igualó el récord del back argentino.