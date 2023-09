El cambio de último momento que realizaron los All Blacks en su plantel: el motivo

Los All Blacks no comenzaron de la mejor manera su participación en el Mundial de Rugby de Francia 2023. Este viernes, en el marco del partido inaugural, el elenco neozelandés cayó por 27-13 ante el dueño de casa y no tendrá mayor margen para el error de cara a su futuro en la fase de grupos.

Pero esto no fue todo. Además de la derrota ante los anfitriones, que disputaron un partido casi a la perfección, Nueva Zelanda se vio obligado a realizar un cambio de último momento en su delegación. Emoni Narawa, nacido en Fiji que juega para los Chiefs con sede en Hamilton en Super Rugby, se lastimó la espalda en el Rugby Championship y no llegó a recuperarse.

En este contexto, los All Blacks decidieron sumar a sus filas a Ethan Blackadde, jugador del Tasman en el Bunnings NPC y los Crusaders en la competencia Super Rugby. El hombre de 28 años se sumará al resto de la delegación este lunes y estará a disposición del DT para el choque ante Namibia, que será el próximo viernes.

Por su parte Ian Foster, DT de los All Blacks, habló en conferencia de prensa tras la caída ante Francia: “Vieron la ambición de nosotros. Cada vez que teníamos la oportunidad de jugar, éramos bastante eficientes para tomarlo. Pero nos negaron oportunidades de atacarlos por la mitad. Fue frustrante que algunas de las imágenes que pintamos para el árbitro en scrum fueran penalizadas y tal vez estaban pintando cuadros ligeramente diferentes y saliéndose con la suya".