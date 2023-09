El "bobo" Weghorst bancó a Van Gaal por sus dichos contra Messi: "Qué hombre tan..."

El exseleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, deslizó días atrás que la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue "premeditada" y agregó: "¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí". Ante esto fueron varios los futbolistas se pusieron en contra del DT pero en las últimas horas Wout Weghorst lo defendió.

Weghorst y Van Gaal.

"Pensé: qué hombre tan fantástico, maravilloso y honesto", dijo Weghorst, quien fue tildado de Bobo por Leo luego del recordado partido de los cuartos de final que terminó con victoria del combinado albiceleste en los penales y en cada nota o declaración que realiza esa frase vuelve nuevamente a escena.

El periodista que lo entrevistó le replicó: “Entonces, ¿él tiene razón?”. Y el delantero, autor de los dos goles de su equipo aquella tarde, evitó tirar más leña al fuego: “No, tú estás preguntándome qué pensé entonces. Si tiene razón... Tengo mi propia opinión. Pero creo que es maravilloso que diga lo que siente".

"Mi opinión no importa mucho. Me resulta muy difícil porque todavía hay mucho sentimiento ahí. Al final uno quiere ganar el Mundial y si realmente es así... No tengo ni idea. Espero que no. Supongo que el fútbol, la FIFA y nosotros como aficionados al fútbol... todos tratamos de ser los mejores en cada torneo”, cerró Weghorst, quien este mercado se fue del United al Hoffenheim.

A diferencia de Weghorst, el capitán del seleccionado de Países Bajos, Virgil van Dijk, aseguró hoy que el plantel "no comparte" los dichos del entrenador neerlandés. "Hablamos sobre los comentarios de Van Gaal sobre Messi y si esa es su opinión no la comparto", dijo Flekken al aludir a los dichos del ex entrenador de Países Bajos.