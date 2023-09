Agustín Pichot: "Si Los Pumas pasan el grupo, llegan a la final"

Este sábado se pone en marcha la ilusión argentina en Francia. Es que Los Pumas, el seleccionado nacional de rugby, tendrá su debut ante Inglaterra en el Mundial 2023, desde las 16. El conjunto de Michael Cheika buscará repetir (o mejorar) la épica de Los Pumas en el 2007, también en Francia, cuando el equipo de Agustín Pichot, Felipe y Manuel Contepomi, Patricio Albacete, Nani Corleto, Juan Martín Hernández, Mario Ledesma, entre otros, y dirigidos por Marcelo Loffreda, consiguió subirse al tercer lugar del podio en esa competencia.

Fue justamete Agustín Pichot, no sólo exmedio scrum, referente y capitán de Los Pumas, sino también un hombre de vital importancia para el crecimiento del rugby argentino con su trabajo como dirigente, el que habló con MDZ y, en un extenso mano a mano, dejó varios conceptos.

"Si Los Pumas pasan el grupo, llegan a la final", lanzó Pichot, quien analizó el Mundial que se viene, el presente de Los Pumas y de los demás seleccionados y, además, dio detalles del presente de la SANZAAR.

- Agustín, ¿vas a estar en Francia sólo como hincha de Los Pumas o vas a cumplir otras tareas?

-Como rugbier voy sólo como hinchas de Los Pumas, tengo una reunión de SANZAAR (South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby) más adelante, pero todavía no está confirmada. Ahí voy a tratar de ver la claridad de los próximos años de los torneos del Hemisferio Sur y ver cómo se inserta Argentina en esos torneos. Va a estar activa esa reunión si se da.

- ¿Cuáles son las expectativas para con Los Pumas en este Mundial?

- La verdad creo que el equipo está muy bien, lo siento. Está mucho mejor que como llegó a Japón, por muchas razones. Creo que este equipo es combinación de experiencia y juventud, está en un muy buen balance. Han tenido sobradas muestras como equipo de que le pueden ganar a los mejores. Le han ganado a los mejores, salvo a Irlanda, en los últimos dos o tres años. Creo que llegan después de verlos jugar muy bien en el Championship. Me parece que el equipo llega muy bien. Entre la capacidad técnica de Michael Cheika y su equipo y los jugadores que tienen un liderazgo muy importante de experiencia y juventud.

- Por tu experiencia, ¿arrancar con el mejor del grupo (Inglaterra) es mejor o peor?

- La verdad que es raro, porque si te ponés a analizar como llega Inglaterra, pareciera como que llega como no favorito, por todo lo que vivió, por cómo jugó los últimos partidos, pero Inglaterra es Inglaterra, le puede ganar a cualquiera y eso tiene un condimento psicológico muy importante, en una zona que es difícil. La gente no habla por ejemplo de Samoa, porque no entiende que las nuevas reglas que ha hecho la World Rugby para beneficiar a las islas sin importarle de dónde son los jugadores, la verdad que va a ser un partido durísimo. Japón ya sabemos que también. Chile, entre medio de los otros partidos, ya sabemos que tiene un duelo especial con Argentina. La verdad que es una zona difícil, pero creo que la Argentina puede ser primero de zona, aunque el primer partido es fundamental.

- ¿Cómo ves a los mendocinos del plantel, Rodrigo Isgró, Juan Martín González y Gonzalo Bertranou?

- Con uno, con Bertranou, por su padre y porque el ha tenido una historia tal vez más sacrificada porque tuvo una lesión complicada, y la verdad es que es alguien que mostró que se merece estar y todo lo que le está pasando. Es una linda historia y todos deberían estar orgullosos de sus últimos años en el seleccionado que los llevó adelante. Después, Rodrigo, que lo conozco de haber seguido mucho el Seven, me pone muy contento que haya hecho la transformación que hizo. Creo que es de los casos más relevantes de una nación. El potencial físico que tiene. Los que han seguido el Seven, e increíble lo que ha logrado, el cambio físico y de juego. Todo el mundo tenía como una percepción de que ese traslado de 7 a 15 había fallado en algunos casos y creo que Rodrigo demostró que un jugador de rugby es un jugador de rugby y se adaptó muy bien y lo hizo con mucha relevancia en el equipo de 15. Y a Juan Martín no lo conozco tanto pero es un monstruo. Ha hecho cosas en partidos, en momentos de match winner que la verdad que me ha dejado sorprendido. No porque no lo conocía, porque lo he seguido en los distintos equipos de la UAR, pero la verdad que lo que ha hecho a nivel seleccionado es impresionante. Creo que Mendoza tiene que estar muy orgullosa de tener a estos tres jugadores en Los Pumas. No recuerdo que en otro seleccionado haya habido tres mendocinos como ahora.

- Respecto al Mundial y al debut de Los Pumas con Inglaterra, ¿quién creés que pierde más con las bajas?

- Creo que Inglaterra porque le sacaron un hombre que es instrumental para su juego que es Owen Farrell (suspendido). Creo que él un jugador fundamental para Inglaterra, lo ves cuando habla con el equipo, es un líder increíble y es temperamental también, por eso por ahí derrapa fuerte. Creo que Inglaterra pierde más con sus bajas, que Argentina. A pesar de que el fijo va a ser un tema (por la lesión de Tetaz Chaparro), creo que lo vamos a poder solucionar. Lo de Grondona la verdad que una pena. Es un jugadorazo y estaba muy bien, pero sobre todo para la competencia interna. Yo creo que para la tercera línea es muy importante tener 6 jugadores, no importa quién es titular y quién suplente, porque ahí hay que tener esa presencia de 80 minutos constante.

- ¿Qué opinión te merece o cómo analizas el trabajo de Cheika y su adaptación a trabajar en Argentina?

- Lo más importante de Cheika es, primero, que ya venía conociendo al equipo porque venía trabajando con el mismo sistema que Mario Ledesma. Es una persona que Mario ha tenido de mentor y Mario se come el desgaste del rugby argentino en general, que no perdonamos mucho, le pasó a Hourcade, a Phelan y a Ledesma. El tema del entrenador de Los Pumas es un tema muy desgastante por más que salgas cuarto en un Mundial, si al otro año jugás mas o menos, no te perdona. Son las reglas del juego en este deporte, porque somos exitistas. Y Cheika lo que tiene es que está un poco aislado de esta parte. Es un entrenador que tiene suficientes pergaminos, suficiente experiencia, ha sido el mejor entrenador del mundo, votado por la World Rugby en su momento, ha ganado de todo y creo que esa parte, la experiencia de aguantar la presión, lo hace mucho más importante que la parte técnica. Le da confianza a los jugadores, los abstrae de esa presión constante que el equipo vivió, por ejemplo, en Japón. Ese equipo estaba muy presionado. Michael tiene esa virtud de llevar y manejar el grupo, que te diría que es el 90%, no sólo de lo que pasa dentro de la cancha, sino cómo llegas a la cancha.

- Haciendo un poco de “futurología”, ¿hasta dónde crees que pueden llegar Los Pumas en el Mundial?

- Yo creo que si pasa el grupo, la Argentina llega a la final. Tengo esa corazonada porque ahí puede pasar cualquier cosa. Espero que el batacazo sea en la final y no en la semifinal. Mi miedo es lo que nos pasó a nosotros en el 2007, porque creo que a nivel psicológico, al haber hecho historia en las semifinales, como que entramos en un inconsciente de como que “ya está”. Ahora, ya podemos pensar que hubo un equipo que lo logró, bueno, ahora vamos a lograr la final y por qué no, la Copa del Mundo. Ojalá que eso psicológico no llegue si llegamos a la final.

- ¿Qué recuerdos tenés de ese 2007 en el que hicieron historia?

- Seguimos “choreando” con ese 2007 a lo loco (risas). La verdad, a mi me cuesta mucho ir al archivo, pero no puedo renegar de algo que fue de lo más lindo de mi vida. La verdad que vivimos un momento re lindo y si vas en el túnel del tiempo, a mi me pasa, cuando voy a París, que es como que era otra persona la que jugaba en el Stade de France o en el Parque de los Príncipes. Lo veo como una fantasía o un sueño que realmente pasó. La verdad que fue tan lindo todo, haber salido campeón con el Stade Français, después entrar a los mismos vestuarios y ganarle a Francia y salir tercero del mundo. En ese momento me decías que salimos terceros y decís: “Qué mal”. Pero hoy, a la lejanía, lo vemos como un Mundial increíble donde estuvo Francia de rodillas. Lo más lindo de todo fue que vivíamos ahí, teníamos nuestros amigos ahí y de golpe le estábamos ganando a Francia una vez y después otra vez. Y eso fue una experiencia difícil de explicar, lo que significa volver a París y no emocionarte con esos momentos. Por eso mi cabeza va más como que eso no pasó, fue un sueño, que ir a sacarme una selfie y decir “acá, en el 2007, le ganamos a Francia”. No me pasa. Pichot y el seleccionado argentino hicieron historia en el Mundial de Francia 2007.

- ¿A qué seleccionado ves como el máximo favorito?

- Siempre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Siempre ellos tienen una caja de sexta en los mundiales. Francia depende de la presión que puedan tener y asimilar. Tienen un equipazo, es candidato junto a Irlanda. Pero siempre están por un escalón por debajo de Nueva Zelanda y Sudáfrica.

- Hablaste de una reunión importante por la SANZAAR, ¿hay algún tipo de novedad al respecto?

- Hay un tema muy importante para el futuro del rugby, estamos en un momento de jaque-mate grande, para todos, sobre todo si Sudáfrica se va a jugar el Seis Naciones, y qué queda del Sur. Si Nueva Zelanda se corta sólo a hacer amistosos y queda Argentina colgado con Australia. Claramente Argentina no es atractivo financieramente para armar partidos, en pesos, o los costos de venir hasta acá. Es un tema que se está hablando. No está definido el calendario 2025, pero se está discutiendo hoy darle una continuidad por lo menos hasta 2030, y no se está cerrando. Mi vuelta a esa mesa es presionar para que se tomen decisiones relacionadas con la implicancia que tiene para Argentina que pase o no pase esto. Para nosotros, esos tres partidos del Rugby Championship son fundamentales para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Es cuestión de ver cómo va a salir esa reunión. Viene bien, no hay alarmas, pero se están peleando mucho Nueva Zelanda y Sudáfrica, demasiado.

