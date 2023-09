Scaloni contó qué charla tuvo con los jugadores de la Selección antes de las Eliminatorias: "Les dijimos que..."

Los jugadores de la Selección argentina se reencontraron en el predio de Ezeiza para encarar el primer partido oficial del equipo ya como campeón del mundo, en el marco del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. El entrenador Lionel Scaloni prepara el debut ante Ecuador pensando también en el segundo encuentro ante Bolivia, en la altura de La Paz.

El equipo, con Messi a la cabeza, tendrá la difícil misión de dejar de lado las últimas competencias obtenidas para iniciar un nuevo ciclo desde cero, con las ganas de seguir en competencia. En la previa al partido, el DT dio una conferencia de prensa en la que reveló qué habló con los jugadores al respecto.

"Tuvimos una charla con ellos apenas los vimos y mientras iban llegando. Les dijimos que al final lo pasado ya está. Fue muy lindo, histórico, pero ahora cuenta seguir. El ADN del jugador de fútbol argentino es intentar seguir ganando y compitiendo. Siempre en la línea en la que estábamos, respetando a los rivales, sabiendo que ahora es más complejo jugar contra los equipos. Que ninguno se puede dormir porque esta camiseta, este escudo, implica constantemente mejorar y tenemos una buena oportunidad para seguir estando bien", señaló Scaloni.

Luego, agregó: "Los jugadores están bien, tenemos una base que está hace tiempo y estamos metiendo jugadores que sabemos que pueden mejorar al equipo y por qué no poner en dificultad a los demás".

Sobre el primer equipo para afrontar este desafío, el DT señaló que no habrá modificaciones al equipo campeón del mundo. "El equipo lo tengo definido. No va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Sabemos que cambian poco porque no me dan motivos para cambiarlos, pero siempre podemos tener alguna sorpresa, sobre todo porque Ecuador tiene un buen equipo y tiene jugadores que lo hacen muy bien, por lo que hay que tomar algunos recaudos", definió.