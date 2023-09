La desopilante confesión de Scaloni sobre el valor de las entradas para la Selección: "Yo tuve que comprar..."

La Selección argentina debutará este jueves en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, con el objetivo de seguir mostrando competitividad. La expectativa de la gente, como siempre, está a la altura de la circunstancia: se vendieron todos los tickets a pesar del aumento de precios con respecto a los amistosos de marzo.

Con el estreno de AFA ID, al alto costo de las entradas se le sumó el pago de un cánon para tener prioridad en la cola de espera para sacar las entradas. De hecho, hay planes que garantizan los ingresos en el sector platea para todas las Eliminatorias, con costos que rondan entre los 1,9 millones de pesos y 4,9 millones de pesos.

Sin embargo, la gente sacó las entradas y este miércoles acudió en masa al estadio Monumental hasta las 18 para canjearlas. Las largas filas comenzaron a las 9.

Al entrenador del equipo, Lionel Scaloni, le pidieron una opinión sobre el costo de la entradas este miércoles en conferencia de prensa, y la respuesta no pasó desapercibida por la particular anécdota. "Yo tuve que comprar 9 asi que imaginate", arrancó.

Inmediatamente, un periodista le consultó, sorprendido, por qué el entrenador del equipo tuvo que pagar por las entradas para su familia. "Si, las pagué. ¿Cómo no las voy a pagar? Después si querés te muestro el recibo, no se si fue 900 mil y algo". Si bien se desconoce el costo total invertido por el DT, puede sospecharse que las entradas que sacó fueron las de San Martín y Belgrano Media, que tenían un costo de $89.000.

Ya en profundidad, sobre el aumento de los tickets, Scaloni opinó. "Me cuesta como a todos. Mucho. Pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas. Por mí que vaya gratis la gente pero qué puedo hacer, no puedo hacer nada por esto".