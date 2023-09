La picante mensaje de Luis Suárez a Bielsa tras marcar otro gol en Gremio: "Respeto"

Las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani de la próxima convocatoria de Marcelo Bielsa, ha generado mucha polémica en Uruguay. El entrenador tuvo un tenso cruce con un periodista por este tema y el Pistolero, luego de marcar un nuevo gol con Gremio, fue muy picante en las redes sociales.

Leyenda

El delantero, de 36 años, abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo del partido entre el conjunto de Porto Alegra y Cuiaba y luego del partido compartió una historia que llamó la atención. "Suárez 9, respeto", escribió Lucho con un emoji de guiño de ojo con lengua afuera.

Suárez, con el de este domingo, anotó su segundo gol consecutivo en el Brasileirao y suma seis en 17 partidos. Gremio está tercero con 39 puntos, a doce de Botafogo. El uruguayo fue titular junto a los argentinos Walter Kannemann y Franco Cristaldo, mientras que Lucas Besozzi estuvo en el banco de suplentes.

En una caliente conferencia de prensa, Bielsa había explicado: "No he hablado con Suárez ni Cavani, por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. No he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos".

“Efectivamente no he hablado con ellos -insistió-. Tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido y Suárez y Cavani son dos ídolos”, añadió.