En vivo: sin Messi, Inter Miami pierde 2-0 ante Houston en la final de la US Open Cup

33' PT - ¡Otro golpe al Inter! Houston gana 2-0

31' PT - ¡Penal para Houston! Durísima falta de Yedlin sobre Quiñones

24' PT - ¡Gol de Houston! El Dynamo le gana 1-0 a Inter Miami

Lionel Messi no está al 100%, por lo que Tata Martino decidió que no juegue en una nueva final del Inter Miami. Con la US Open Cup en juego, las Garzas reciben a Houston Dynamo en una noche lluvia en el DRV PNK Stadium. El partido comienza a las 21:30 y la transmisión va por TyC Sports.

Noticia en construcción