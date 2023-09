Checo Pérez reveló su objetivo en la temporada y dejó una particular frase sobre Verstappen: "Esa victoria no..."

El calendario de la Fórmula 1 ya entró en la recta final. A falta de solo cinco fechas, la definición del torneo de pilotos se acerca cada vez más, con un Max Verstappen al acecho y con su tercer mundial consecutivo a un paso.

El piloto con más chances, si las hay, de revertir esa situación es el mexicano Sergio Pérez, compañero del neerlandés en la escudería Red Bull, que buscará conseguir la regularidad que no tuvo durante el año.

En vísperas al Gran Premio de Qatar a disputarse el fin de semana del 6 al 8 de octubre, el mexicano brindó una entrevista con el medio De Limburger, en la que reveló cuál es su principal objetivo además de arrebatarle el título a Verstappen. "Además de convertirme en campeón del mundo, mi mayor sueño es una victoria en México, eso significaría todo para mí”, confesó.

Checo Pérez volverá a México en un mes.

El Gran Premio de la Ciudad de México está programado desde el 27 y el 29 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se disputará después de las fechas en Qatar y Estados Unidos. Para Checo Pérez será la octava vez que compita en su país de origen.

Para esa instancia, es muy probable que Verstappen ya tenga su tercer título consecutivo asegurado, por lo que algunos especularon con la posibilidad de que levante el pie del acelerador para que su compañero gane confianza. Sin embargo, el propio Pérez descartó esta posibilidad.

"¿Le pediré a Verstappen que me deje ganar? No. De lo contrario, esa victoria no significaría nada para mí. Quiero lograrla por mis propios méritos”, señaló.

Sobre la extenuante seguidilla de competiciones, el mexicano apuntó: “La carrera en casa y el GP en Austin, una semana antes, representan un gran desgaste. Hay muchas cosas que atender fuera de la pista. Pero en cuanto cierro mi visera, mi atención se centra en la carrera. Así que haré todo lo que pueda para ganar en México".