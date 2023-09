La preocupación de Martino sobre la presencia de Messi en la final de la US Open Cup: "Es probable que no le..."

Durante las últimas horas de este jueves se conoció que Lionel Messi, quien había pedido el cambio durante el primer tiempo en el partido que Inter Miami venció a Toronto, no sufrió ninguna lesión muscular. Las molestias que sufrió el rosarino son las mismas que sintió luego del partido con Ecuador, cuando prefirió para para evitar consecuencias mayores.

En este contexto, quien se refirió a la situación del mejor jugador del mundo fue su director técnico. Gerardo Martino, en una conferencia de prensa que tuvo lugar durante la mañana de este viernes, fue consultado sobre la situación del 10: "En principio Leo sigue con la cicatriz vieja y Jordi con una fatiga muscular. Día a día lo iremos evaluando".

"No he vuelto a hablar con Leo desde el partido. Ayer tuvimos día libre y no lo he visto. Su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido, para saber cuando parar y tomar recaudos. Me parece muy prudente que a esta altura de su carrera lo ejercite más que nunca. Todos queremos ver a Leo mucho más tiempo en las canchas y en ese sentido tengo que ayudarlo. Me viene bien que tome consciencia que hay momentos en los que hay que parar", añadió el DT del Inter Miami.

A la hora de brindar mayores detalles, Martino aseguró que: "La cicatriz molesta, no sé si duele. Eso es algo mucho más médico como para dar una explicación. Lo que sí sé es que es probable que las cicatrices molesten y no le permitan, incluso mentalmente, estar liberado para afrontar un partido".

Por último, tal y como lo había manifestado en su diálogo con los medios luego de la goleada del Inter Miami a Toronto, El Tata confirmó que Messi está totalmente descartado para el próximo compromiso de las Garzas en la Major League Soccer. El principal objetivo es intentar tenerlo en condiciones para la final de la US Open Cup, la cual será el próximo 27 de septiembre.