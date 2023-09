El enorme elogio de Guardiola a Julián Álvarez y una preocupante sentencia: "Estamos en problemas"

Pep Guardiola no escatimó elogios sobre Julián Álvarez. El argentino fue la gran figura en la victoria de Manchester City ante Estrella Roja, marcó dos goles, y el entrenador se rindió ante el ex River: “Es increíble el fichaje que hicimos. Lo tiene todo. Pelea, hace goles, asiste. Además, es un chico encantador".

"Detrás de Haaland es una amenaza increíble. Estoy muy contento por él, porque se lo merece", expresó el español sobre Álvarez quien suma ya cuatro goles y tres asistencias en ocho partidos disputados esta temporada, pero además superó un récord precoz de Leo Messi de más de 15 años al convertirse en el futbolista más joven en convertir un gol de tiro libre a los 23 años.

Pep se mostró preocupado por las lesiones.

Luego, Guardiola se mostró preocupado por las lesiones de muchos futbolistas importantes. Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Mateo Kovacic y John Stones ya están tocados, pero anoche se agregó Bernardo Silva a esa lista: "Estamos en problemas, pero no voy a decir: 'Oh, tenemos muchas lesiones'. Es lo que hay".

"Con los jugadores que tenemos, iremos a por todas. Mientras tengamos esa mentalidad, es bueno. Tenemos cinco jugadores lesionados y mantener esa situación durante mucho tiempo sería difícil. A veces pasa. Es mucho tiempo para Kevin, John todavía no jugó y necesita un poco más de tiempo, tal vez Kovacic esté volviendo, Jack quizá en una semana o 10 días estará", dijo.

Para cerrar, en la misma línea, reveló qué no sabe qué tiene el portugués: "No me dijo nada (Bernardo Silva) al final y no hablé con los médicos, pero aparentemente en los próximos partidos no podrá jugar".