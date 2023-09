Bielsa reveló por qué no convocó a Cavani y Luis Suárez: “Fui descripto como mentiroso porque dije que…”

El próximo viernes, 8 de septiembre, Marcelo Bielsa tendrá su primer partido por los puntos como director técnico de la Selección de Uruguay. La Celeste, en condición de local, recibirá a Chile por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Candá 2026.

En este contexto, el Loco rompió el silencio y dijo presente en la conferencia de prensa organizada en el estadio Centenario, a menos de una semana para el debut. Entre los diversos temas que tocó, el director técnico fue consultado sobre la situación de Edinson Cavani y Luis Suárez.

Para comenzar, Bielsa manifestó: "No he hablado con ellos, por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. No he hablado con ellos porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos porque dije que iba a hablar y no lo hice. Efectivamente no he hablado con ellos. Yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos"

"Primero porque llegar a ese lugar no es para cualquiera y siempre es merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos por los cuales se convierten en ídolos: porque producen alegrías muy importantes y por algo que pocas es descripto, pero que tiene mucho peso", añadió el DT de la Selección de Uruguay.

Sobre las situación de los históricos, Bielsa expresó: "Cuando hablé dije lo siguiente: 'Voy a hablar con ellos y voy a escucharlos. En función de lo que escuche de ellos les pediré que escuchen mi opinión'. Yo no sabía que posición me iban a transmitir. A partir de que comencé a trabajar, tanto Cavani como Suárez expresaron públicamente que su tiempo en la Selección no había terminado. Es información volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables".

"A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos, o no, cada vez que se produce una convocatoria. No fue necesaria la conversación, ya que ellos informaron que su ciclo en la Selección no había terminado. Yo lo que tengo que decidir es cuándo los convoco y cuando no. Esa es la explicación", sentenció.