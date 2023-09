La mala noticia sobre Messi que lamentan los hinchas del Ínter de Miami

Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, tiene algunas dolencias físicas y por eso se perdió el segundo partido de las eliminatorias para el mundial que jugó Argentina contra Bolivia. Desde que eso ocurrió, comenzaron las dudas sobre la posibilidad de que Messi estuviera en el partido que su equipo, Ínter de Miami, debe disputar hoy ante un rival difícil, Atlanta.

Pues la mala noticia se confirmó: Messi no viajó con el plantel de su equipo y no jugará el partido de la Major League Soccer. El equipo, que está alza desde la llegada del argentino, visita a Atlanta United. Messi no será de la partida, esta vez por la fatiga y una leve lesión.

Fuente: Télam.