Fórmula 1: el sincericidio de Max Verstappen y Checo Pérez tras el decepcionante sábado de Red Bull

El bicampeón mundial y cómodo líder del campeonato, Max Verstappen (Red Bull), se mostró contrariado por su undécima posición en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y no dudo en expresar que mañana será otro mal día.

"No creo que podamos hacer mucho mañana. En este circuito, si no pasa nada raro, las carreras suelen ser a una parada. Para adelantar, necesitas ser mucho más rápido y no creo que lo seamos aquí, así que sí ha sido una experiencia muy shock la de hoy", reconoció en diálogo con la cadena deportiva DAZN.

Not the Qualifying outcome we wanted, but the race weekend is far from over...



Provisionally the Bulls are in P11 and P13 for the #SingaporeGP uD83CuDDF8uD83CuDDEC pic.twitter.com/guM1v0uFRz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 16, 2023

Luego agregó: "En Libres 3 me he sentido un poco mejor que ayer y creo que íbamos por el buen camino, pero hemos terminado siendo muy agresivos con los cambios. Estaba deslizando en cada curva y he perdido mucho agarre delantero, que me ha costado tiempo en las frenadas. N he podido ir como quería, he ido con cuidado y así es muy complicado ser rápido".

Sergio Pérez (Red Bull), quien cumple 250 Grandes Premios en Singapur, se colocó en la misma línea de su compañero de equipo y reconoció que lo de hoy fue "un desastre" y achacó su trompo a "un desfase importante en el turbo" que le hizo perder el control del monoplaza: "En mi ultimo intento tuve un desfase importante en turbo y perdí el coche, fue un desastre y creo que pudimos haber entrado en la Q3. Cuando aceleramos tenemos algunos saltos en la aceleración que nos hace perder tracción".

"No encontrábamos el agarre, intentamos todo con los neumáticos, pero en el primer sector deslizamos bastante y de la Q1 a la Q2 las cosas empeoraron. Por ahora no sé lo que pasó", amplió. Un Pérez que no tiene mucha confianza en poder remontar posiciones en la carrera del domingo. "Muy difícil aquí hacer algo. Tenemos que esperar el coche de seguridad u otros factores, porque adelantar va a ser muy complicado. Sabíamos que la calificación sería importante y no pudimos hacer nada", cerró.