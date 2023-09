La Selección argentina conoce sus rivales para el Mundial Sub 17

La Selección argentina Sub 17 conoció este viernes a sus complicados rivales de grupo de cara al Mundial de Indonesia 2023, el cual se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre del corriente año. El sorteo determinó que la Albiceleste, dirigida por Diego Placente, forme parte del Grupo D.

Los rivales serán: Japón (campeón de Asia), Senegal (campeón de África) y Polonia. El debut será frente al elenco africano, uno de los más poderosos desde lo físico. La segunda presentación será ante el elenco asiático y, al igual que la mayor en Qatar 2022, cerrará el grupo ante los europeos.

Hasta el momento FIFA, que este viernes encabezó el sorteo en su sede en Zurich, Suiza, no dio a conocer los días y horarios de los partidos del Mundial. El seleccionado conducido por Diego Placente se clasificó al torneo mundialista como tercero del Sudamericano luego de una gran primera fase con Claudio Echeverri, jugador de River, como principal figura.

El torneo constará de un total de seis grupos de cuatro equipos cada uno. De ellos, clasificarán a la siguiente fase los primeros y segundos de cada zona, además de los cuatro mejores terceros. A partir de ahí se jugarán octavos de final, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y final.

El máximo ganador de la categoría es Nigeria, que no se clasificó a la actual edición, con cinco títulos. Le siguen Brasil, con cuatro; Ghana (no clasificó) y México, con dos. Francia, Arabia Saudita (no clasificó), Inglaterra, Suiza (no clasificó) y la extinta Unión Soviética, con uno.

Todos los grupos del Mundial Sub 17