Ruggeri, una vez más, habló sobre la mejor Selección de la historia: "Sinceramente..."

La Selección argentina dio una verdadera muestra de actitud y buen fútbol en su visita a La Paz. El seleccionado nacional, que el 18 de diciembre se proclamó como campeón del Mundial de Qatar 2022, sigue dando que hablar en cada una de sus presentaciones. Como era de esperarse, aunque es cada vez más frecuente, volvió a surgir la polémica.

El encargado de hacer referencia a la pregunta "¿Cuál es la mejor Selección de la historia?", fue Oscar Ruggeri. El Cabezón, en la pantalla de ESPN, intentó bajarle los decibeles a la discusión: “¿Por qué no podemos disfrutar de lo que tenemos? En su momento, la del 78 fue la mejor porque fue la primera Selección que nos sacó campeona del mundo.

"Después llegamos nosotros, los sacamos campeones del mundo y fuimos los mejores durante un montón de años. Ahora vinieron estos chicos y son los mejores porque salieron campeones del mundo. Porque la de Diego, la de Kempes... déjense de joder viejo. Peluca vos disfrutá, al Profe. Disfruten, queridos”, añadió.

Sobre su recuerdo con respecto al DT campeón del Mundial de 1986, Ruggeri expresó: “Esta Selección tiene continuidad de un nivel extraordinario. No bajan nunca, no paran. Sinceramente, Bilardo a las Copa América no las quería jugar. La verdad, aunque teníamos que jugarlas, no les daba bola como cuando llegaban las Eliminatorias o cuando llegaba el Mundial”.

Para finalizar, el Cabezón no se olvidó del plantel que fue subcampeón de la Copa del Mundo de Brasil 2014, la cual era dirigida por Alejandro Sabella: “Ese también fue un gran equipo. Por cosas del fútbol no trajeron la copa pero hay que recordarlos y reconocerlos”.