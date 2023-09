El pedido de Talleres a la Copa Argentina para los cuartos de final ante Boca: la respuesta del Xeneize

A dos semanas de la ida, Boca tiene la mente en lo que será la semifinal de Copa Libertadores ante Palmeiras. No obstante, también sigue en pie en la Copa de la Liga y Copa Argentina, en la que avanzó por penales ante Almagro el último domingo. Aunque ahora no entre en los planes del Xeneize, su rival en cuartos de final, Talleres, ya hizo un fuerte pedido que complica el calendario.

Como acostumbran los equipos grandes, los partidos de Boca en la copa nacional suelen disputarse en las fechas FIFA, cuando no hay actividad del toneo local ni la Libertadores. No obstante, el conjunto cordobés elevó un pedido a la AFA para que el partido no se juegue en el fin de semana del 17 de octubre, fecha programada dada la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

Boca venció a Talleres en la Copa Argentina 2021: este año puede haber revancha para la T.

La razón detras de la solicitud de Talleres es que Javier Gandolfi podría perder gran parte de su elenco titular si el partido ante Boca se juega en esa fecha. Esto se debe a los llamados de las diferentes selecciones sudamericanas y el combinado argentino Sub 23 dirigido por Javier Mascherano.

Por ejemplo, Talleres cedió a cuatro futbolistas durante esta fecha FIFA: Matías Catalán (Chile), Ramón Sosa y Blas Riveros (Paraguay), mientras que Rodrigo Villagra fue convocado por Mascherano con vista al Preolímpico Sudamericano del año que viene.

Talleres le ganó a Boca en su único enfrentamiento en 2023 hasta el momento.

Desde su esquina, en Boca aseguran que no pondrán trabas y jugarán los cuartos de final de Copa Argentina cuando la organización así lo disponga. Llegado al caso de que no haya cambios, el Xeneize estaría en igualdad de condiciones que la T, ya que en este llamado cedió a Cristian Medina, Nicolás Valentini y Leandro Brey al Sub 23, mientras que Luis Advíncula jugó para la Selección de Perú y podría perder a algunos más en octubre.