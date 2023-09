La pregunta que irritó a Scaloni tras la goleada de Argentina ante Bolivia: "Ya entendí, qué..."

La Selección argentina ganó, gustó y goleó en la altura de La Paz. Precisamente, los más de 3 mil metros sobre el nivel del mar fueron un gran tema de debate y especulación en la previa, pero la Scaloneta no dejó dudas en el Hernando Siles. Sin embargo, a Lionel Scaloni no le gustó que un periodista ahondará tanto en las condiciones tradicionales de Bolivia tras la goleada.

En conferencia de prensa, un cronista hizo referencia a lo mucho con la que Argentina superó al conjunto local, pero el DT respondió de forma contundente: "Áspero... ¿qué larga [la pregunta], no? Ya entendí, qué larga, ya entendí", ante la insistencia del periodista local.

"No somos los primeros en ganar acá. Han ganado muchos y han perdido muchos, tiene su dificultad y ya está. No quiero entrar en problemas, en debate. Que tiene la dificultad es evidente, como otras canchas tienen otras dificultades. Punto, no hay otra cosa que decir o aclarar", sentenció el entrenador de la Selección argentina.

Por otra parte, Scaloni destacó la labor de sus dirigidos en un contexto históricamente dificil: "Bolivia tiene un buen equipo, pero Argentina jugó muy bien. La victoria es importante. Estamos contentos: era un partido con mucha dificultad y lo sacamos adelante", expresó.

Finalmente, el DT concluyó sobre el apoyo del público boliviano a la Selección argentina: "Caló hondo haber conseguido el título de la manera que se consiguió. Agradecemos el comportamiento de la gente local, ojalá que esto pase en todos los estadios".