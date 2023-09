Riquelme se defendió de las críticas a la gestión en Boca tras el título del Sub 20: "Tuvimos que escuchar..."

Boca Juniors fue campeón de la Copa Intercontinental Sub 20, que fue disputada por los chicos de la reserva y algunos otros de cuarta categoría, todos formados en el predio de Ezeiza. El triunfo ante el AZ Alkmaar de Países Bajos, en la Bombonera, fue motivo de celebración para la dirigencia, entre ellos el vicepresidente Juan Román Riquelme, que habló este lunes mostrando su felicidad.

“Es bonita la copa, somos campeones del mundo. Se jugó dos veces, el año pasado en Uruguay y ahora tuvimos la suerte de jugar en casa. Estamos muy agradecidos de poder vivir ese día. Somos el primer equipo sudamericano que puede tener esta copa, la Bombonera fue una fiesta. Fue muy bueno para el fútbol argentino y para nosotros. Estamos muy felices”, señaló Riquelme.

Luego, refiriéndose al título obtenido por los chicos, aprovechó para dejar un mensaje en tono electoral, con una clara respuesta a las críticas, que puede contextualizarse con los comicios de diciembre próximo. "Pasaron tres y años y medio. Trabajamos mucho. Tuvimos que escuchar muchas cosas porque hablar es gratis. Que digan que acá trabajan los amigos de Román, que es un rejunte de amigos, que acá solo se come asado. Cuando las cosas salen es muy lindo. No tengo palabra de agradecimiento a los técnicos, a los coordinadores. A todos. Es una maravilla, estamos felices, es uno de los momentos más felices que tengo desde que llegué al club", señaló.

Luego, en diálogo con ESPN, volvió a referirse al título obtenido por los chicos y su participación en la entrega de premios. "Es lo que habíamos hablado con los chicos, yo tuve la suerte de ir a Chile, de estar en la final de la Libertadores, ese día me tocó bajar. Y, bueno, acá nos cruzamos todos los días. Tengo una relación más cercana con los chicos que con los jugadores de Primera porque son más grandes y ya tienen experiencia y confío mucho en el cuerpo técnico y en los jugadores. Yo estoy más encima de los coordinadores, de los entrenadores. Y con los chicos tengo una relación preciosa, tenía que cumplirlo y tenía que bajar", afirmó.

“Después de los entrenamientos, es un lujo, es una mesa larga están todos los coordinadores, los entrenadores. Se conocen a todos los jugadores y es hermoso. Cuando estoy ahí doy mi opinión. Me gusta mucho el fútbol y me gusta ver a los chiquitos cómo juegan. Soñaba con todo esto y no pensé que iba a pasar todo tan rápido, se fueron dando las cosas de una manera muy natural y es maravilloso", cerró Riquelme al respecto.