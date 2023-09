La fuerte promesa de Riquelme en Boca si gana las elecciones de diciembre: "Si seguimos en el club vamos a..."

Mientras la pelota corre, el año electoral sigue siendo un tema central en la agenda de Boca Juniors. Juan Román Riquelme lo sabe. El actual vicepresidente y la cabeza del oficialismo brindó una conferencia de prensa este lunes luego de la victoria del equipo Sub 20 en la Copa Intercontinental, pero aprovechó la ocasión para separarse de la oposición macrista, con duras críticas a la gestión anterior.

"Pasaron tres y años y medio. Trabajamos mucho. Tuvimos que escuchar muchas cosas porque hablar es gratis. Que digan que acá trabajan los amigos de Román, que es un rejunte de amigos, que acá solo se come asado. Cuando las cosas salen es muy lindo. No tengo palabra de agradecimiento a los técnicos, a los coordinadores. A todos. Es una maravilla, estamos felices, es uno de los momentos más felices que tengo desde que llegué al club", señaló en primera medida.

Mirá el video:

Luego, el entrenador se metió de lleno en el tema Bombonera, a la que elogió tras ser sede de la competencia internacional juvenil. Fue consultado por la necesidad de aumentar la capacidad, a lo que respondió: "A la gente no se le pueden prometer cosas que no se pueden cumplir. Siempre hay que decirles la verdad. No se si se puede remodelar, no estudié eso. Pero puedo decir que es hermosa. Que está linda".

Luego, y hablando sobre esas obras, se refirió al predio de Ezeiza, haciendo una comparación con la gestión de Angelici. En ese contexto, soltó una sorpresiva promesa al hincha en caso de que gane las elecciones. "Lo que agarramos nosotros cuando llegamos acá al predio y lo que es ahora después de tres años y medio, es un lujo. Soñamos con que si tenemos la suerte de seguir en el club, queremos hacer el hotel y seguir creciendo. Eso sí lo prometo, si seguimos en el club lo vamos a hacer. Es lo único que nos falta para poder decir que estamos a la altura de los mejores clubes del mundo", prometió.

El hotel fue una de las obras que se mencionaron como posibles destinos de la recaudación de la despedida del propio Riquelme, que se llevó a cabo este año, en junio pasado.

En diálogo con Equipo F, programa de ESPN, cerró: "Agarramos un predio que tenía varias canchas que eran plazas. Llovía y se inundaba. Hacías un pozo y no había nada. La Bombonera igual. Tuvimos que hacer todo. Nuestra casa estaba abandonada y cada día la ponemos más linda. Las cosas hablan por sí solas".



