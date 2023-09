Djokovic reveló el especial motivo por el que celebró con su hija tras ganar el US Open: "Cada vez que necesité..."

Nole disfruta en familia. El tenista serbio Novak Djokovic sumó un nuevo Grand Slam a su carrera tras vencer al ruso Daniil Medvedev y obtener el US Open por cuarta vez en su carrera. Así, estiró la ventaja como el más ganador de la historia de los hombres e igualó el récord que ostenta la australiana Margaret Court en femenino.

Finalizado el encuentro, Djokovic no pudo contener la emoción después de un extenuante encuentro de más de tres horas, cargado de momentos de tensión. Para celebrar, primero levantó los brazos y luego se acercó al box en el que se encuentra su equipo de trabajo, con la sorpresiva presencia de su familia en ese lugar.

El serbio, que recuperó el primer puesto en el ranking, aprovechó su presencia para abrazar a su esposa Jena, a su hijo Stefan y especialmente a su hija, Tara, la menor de la familia Djokovic. El momento lo quebró en llanto y la foto se viralizó en las redes sociales. Pero, acaso la emoción de Nole solo se debe al título, o hay algo especial en el abrazo a su hija. Tiempo después, el propio tenista se encargó de aclararlo.

"¿Después del último punto? Sentí alivio. Suelo celebrarlo, pero esta vez quería ir a abrazar a mi hija. Ella estaba sentada en primera fila. No sabía que ella estaría allí. Había unos pocos sitios en el ‘box’ y mi mujer la cuidaba junto con todo mi equipo”, señaló primero.

Luego, agregó: "Cuando llegué a la pista la vi. Ella estaba frente a mí cuando yo estaba sentado en el banco. Me sonrió cada vez que necesitaba esa energía infantil inocente. Lo obtuve de ella. Cuando estaba pasando por momentos muy estresantes, sobre todo en el segundo set, cuando necesitaba un empujón de fuerza, de ligereza, ella me regalaba una sonrisa. Ella me dio un puñetazo. A ella le gustaba. Fue divertido verlo".