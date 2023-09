La tajante sentencia de Scaloni sobre la visita de la Selección a La Paz: "Al final ya sabemos la..."

Este martes, desde las 17 (hora de Argentina), la Selección argentina disputará un nuevo partido en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el cual será organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En la previa del viaje de la delegación, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

El director técnico de la Albiceleste dijo presente en conferencia de prensa y habló de todo. Entre los diversos temas que tocó, el oriundo de Pujato fue consultado sobre cómo había trabajado la administración del aire en los futbolistas que emprenderán viaje a tierras bolivianas.

Para comenzar, Scaloni expresó: "Estando acá no se puede trabajar eso, es muy difícil. Se han probado un montón de cosas y al final ya sabemos la dificultad que encuentran todos los equipos que van ahí. No quiero hablar mucho del tema porque es algo que no va a cambiar y se va a jugar siempre ahí.

"Está claro, es evidente que tiene una dificultad añadida. Bajo ningún concepto nos vamos a quejar, todo el mundo tiene que jugar ahí, pero es evidente la dificultad que hay. No se puede hacer mucho estando en el llano. Tendríamos que ir bastantes días antes y eso ya no se puede hacer", añadió el DT de la Selección argentina.

Para finalizar, Scaloni recordó su experiencia jugando en La Paz: "Se trabajan otros aspectos, explicarle al que no ha jugado lo que se va a encontrar. Pero si no has estado dentro de la cancha no te das cuenta, por más que lo expliquen. Tuve la oportunidad de jugar y antes me mostraron un montón de cosas y hablé con un montón de gente que había jugado, pero cuando te toca jugar la sensación es totalmente diferente. Apuntaremos al partido como siempre y después veremos".