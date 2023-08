El tremendo furcio de Lito Costa Febre con el penal de Solari: "¡Pasó River! ¿Por qué no...?"

La eliminación de River en los octavos de final de la Copa Libertadores se dio de una forma muy dolorosa. En los penales, el Millonario cayó por 9-8 con aristas como la conversión anulada a Pablo Solari y el cambio de arco. Precisamente, el doble toque del delantero confundió a muchos, entre los que estuvo Lito Costa Febre.

El histórico relator partidario llevó adelante su transmisión en Radio Del Plata. Como todo hincha riverplatense, Lito lo vivió a flor de piel y creyó que el árbitro Andrés Matonte había convalidad el gol de Solari: "Ahí va Solari para el penal, va Solari... gooool [...] Convirtió Solari, había ido a reclamar Rochet... mama mía, quedé paralizado", dijo en primera instancia, mientras su comentarista analizaba la polémica.

"¿Quién va para patear en el equipo brasileño? Nadie agarra la pelota... y puede ser un especialista Rochet, la gran figura de la serie. Están revisando el doble toque", contaba Costa Febre, quien sigue la campaña de River hace muchísimos años. Luego de opinar que para él no había infracción, el relator vio la seña del árbitro y entró en un estado de confusión: "Chequean, chequean... ¿Qué hace Matonte dando vueltas y vueltas en el área? Va al VAR... ¡River quedó eliminado! ¡River quedó eliminado por el doble toque! ¡Para morirse, quedó eliminado River! ¿O no? A ver, me muero. Acá [en el estadio] la gente festejó", exclamó, mientras desde estudio centrales le aseguraron que el gol había sido confirmado.

Acto seguido, Lito Costa Febre siguió con su relato con el corazón en la mano y pensó que el penal de Solari había sido dado por bueno: "¡Hay que patear! ¡Hay que patear! Ay, casi me muero de un paro cardíaco. Hizo un gesto del VAR como diciendo 'doble toque'. Claro, vale, vale. Si erran ellos, clasifica River", aseguró, cuando Matonte ya había invalidado el gol.

La eliminación de River: Rojas falló, Rochet acertó e Inter clasificó

Como nadie lo corrigió, el relator continuó y, cuando el uruguayo de Pena estrelló su disparo en el palo, explotó de alegría: "¡Abrazame, sosteneme! Si erra Inter, clasifica River. Va el uruguayo, va de Pena... ¡palo! ¡palo! ¡Pasó River! ¡Pasó River, la p... madre!", festejó.

"¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no festejan?", preguntó Costa Febre incrédulo. Cuando le comentaron lo sucedido con el disparo de Solari, el referente partidario no lo podía creer: "Nadie entiende nada, ni los propios futbolistas entendían lo que pasaba. Desde Solari hasta de Pena [...] No se aguanta más, hay que convocar a todos los cardiólogos de Porto Alegre", tiró.

Finalmente, así fue el relato de la definición de la serie y posterior eliminación de River: "Me estoy agarrando los dos h.... de verdad. Ahí va Rojas, va el paraguayo, tiró... pegó en el travesaño. Qué increíble, de no entender. Se quiere morir Rojas [...] Va a patear el arquero Rochet, si lo mete pasan ellos [...] Será gol de Rochet para que clasifique Inter... Gol del Inter, clasificó el equipo brasileño. River se queda afuera de la Copa Libertadores de América", concluyó.