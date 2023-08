Una figura de River suena para el Inter Miami: “Hay rumores, no voy a mentir”

River Plate definirá esta noche la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores cuando visite a Internacional, de Brasil, con la ventaja del triunfo como local por 2-1 en el partido de ida. En la previa del encuentro, se habló mucho de posibles refuerzos como también de alguna salida y, en este sentido, uno que tiene ofrecimientos emigrar el Franco Armani.

El arquero siempre dijo que su intención era retirarse en Atlético Nacional de Medellín, sin embargo en el horizonte aparece el Inter Miami de Lionel Messi. Martín Araoz, representante del campeón del mundo con la Selección argentina, habló al respecto con Radio La red y dejó abierta la puerta para una eventual negociación.

Inter Miami quiere a Armani.

"No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, el está enfocado en lo que tiene ahora", explicó Araoz sobre Armani, que tiene contrato hasta diciembre del 2024 con el club de Núñez.

El Flaco será titular esta noche en el partido de vuelta de los octavos de final que se jugará desde las 21 en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+. El "millonario" defenderá la ventaja del triunfo 2-1 de la ida en el estadio Más Monumental en un escenario adverso, que tendrá cerca de 48 mil hinchas apoyando al equipo dirigido por el argentino Eduardo Coudet, y apenas dos mil riverplatenses.

En caso de una derrota de River por un gol de diferencia, el ganador -que enfrentará en cuartos de final a Bolívar o Athletico Paranaense- se definirá mediante los tiros desde el punto penal. El equipo boliviano se impuso en la altura de La Paz por 3-1 y mañana, a la misma hora, tendrá que sostener el marcador en Curitiba. La serie de cuartos de final se jugará entre el 23 y el 30 de agosto, y el equipo que avance podrá realizar hasta el 19 de agosto tres cambios en la lista.