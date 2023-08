¿Nuevo caso Messi? Por qué el Barcelona podría perder a Gundogan, su refuerzo estrella

Lejos de sus épocas más gloriosas, el gran rival a vencer para el Barcelona no se llama Real Madrid, sino que Fair Play financiero. El inicio de la Liga española será este fin de semana, pero el club blaugrana todavía tiene una gran cantidad de jugadores que no están habilitados por sus conocidos problemas económicos. De hecho, todavía no pudo inscribir a Ilkay Gundogan, excapitán del Manchester City multicampeón y refuerzo estrella del mercado de pases. Y sí: todos estos traspiés y malabares recuerdan a la traumática salida de Lionel Messi.

Messi se vio forzado a dejar atrás al Barcelona en 2021 (EFE).

Hace ya dos años, el 10 vivía uno de los días más tristes de su carrera al tener una salida forzosa del club de sus amores. En aquel entonces, los términos como "palancas" o el mismo Fair Play financiero tomaron cotidianeidad en el lenguaje de los culés. Lejos de solucionarse, la crisis que "echó" a la Pulga hacia el Paris Saint-Germain todavía tiene consecuencias en el presente y Xavi no sabe si podrá utilizar al mediocampista alemán por el que tanto insistió.

Ilkay Gundogan pudo jugar partidos amistosos en el Barca, pero todavía no fue inscripto.

Hasta el momento, Barcelona inscribió en la Liga española apenas 13 jugadores de su plantel, conformado por 24 futbolistas. En su momento, muchos apuntaban al salario de Messi como la principal razón detrás de la debacle financiera del club. Temporadas más tarde y sin otros contratos altos como Sergio Busquets, Jordi Alba o Gerard Piqué, hay figuras de la institución catalana que no saben si continuarán allí.

Oriol Romeu, otro refuerzo culé que espera por su habilitación (FC Barcelona).

A cinco días del debut ante Getafe, los referentes Sergi Roberto y Ronald Araújo y refuerzos como Iñigo Martínez, Oriol Romeu y el mencionado Gundogan no aparecen en los libros del fútbol español como jugadores del Barcelona. El caso más apremiante es el del ex City de Guardiola: tiene una cláusula de rescisión que puede ejecutar en caso de no ser inscripto hasta el 12 de agosto. Sí, el próximo sábado.

De hecho, este último fue uno de los motivos por los que Messi habría desistido de su regreso. Además de su logro en Qatar 2022 y el combo de tranquilidad más beneficios de Miami, el astro no habría querido estar pendiente de su inscripción hasta último momento. Mientras el campeón del mundo disfruta en su nuevo club con viejos amigos, el Barcelona sigue hundido en sus mismos problemas.