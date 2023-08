Fórmula 1: las frases de Red Bull que sentencian a Checo Pérez

Sergio Pérez cumplió una primera parte de temporada con muchos altibajos. Lo comenzó de gran manera, pero luego cometió errores puntuales que lo fueron alejando de la pelea por el campeonato de la Fórmula 1 y hasta corrió riesgo su continuidad dentro de Red Bull durante esa racha de cinco carreras sin poder superar el primer corte de clasificación.

"Ciertamente he tenido un período difícil con el coche y mi estilo de conducción. He estado trabajando en ello. Y no es diferente a cualquier otro piloto ahí afuera. Creo que los pilotos pasamos por estos periodos en los que estamos buscando nuestro punto óptimo. Como siempre digo, la gente solo recuerda dónde terminaste en Abu Dhabi", reconoció el mexicano al realizar un balance.

Si bien por el momento su lugar parece no correr riesgo, durante ese lapso recibió fuertes críticas internas que generaron un sinfín de rumores. Helmut Marko, asesor del equipo, fue quien más le 'pego' y hasta su compañero de equipo expresó que "podía solo" cuando Checo transitó esos momentos de confusión. A continuación, las frase que lo sentenciaron.

Helmut Marko, asesor de Red Bull

"Sergio sólo puede ser segundo, más es imposible para él".

"Checo se ha despertado de sus aspiraciones de campeonato mundial. Quizá eso le ayude a centrarse de nuevo en ofrecer el mejor rendimiento posible".

"Checo necesita mejorar. Le decimos que se concentre y deje de mirar a Max. Necesita relajarse un poco".

"La lucha por el Mundial ha llegado a su fin. La realidad es que Max nunca ha visto a Checo como una amenaza".

Christian Horner, jefe de Red Bull

"Checo sabe que, salvo catástrofe de Max, este campeonato está fuera de su alcance".

Max Verstappen, su compañero de equipo

"No sé dónde salieron mal las cosas, pero, con nuestro coche, por supuesto deberías poder entrar en Q3".

"También estamos peleando por el Mundial de Constructores, aunque en este momento creo que puedo hacerlo solo".

Actualmente el piloto mexicano acumula 189 puntos, pero muy por detrás del líder y virtual campeón, Max Verstappen (314 puntos), pero con una buena ventaja con respecto a sus más cercanos perseguidores, Fernando Alonso de Aston Martin (149 puntos) y el británico Lewis Hamilton de Mercedes (148 puntos).

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el 27 de agosto tras el receso de verano en Europa, y Verstappen tendrá la chance de prolongar su hegemonía como local en el Gran Premio de los Países Bajos, a celebrarse en el circuito de Zandvoort, donde se impuso en 2021 y 2022.