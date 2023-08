El “ninguneo” a Messi del arquero del América, posible rival en una final: “No es algo que…”

Desde que llegó a Estados Unidos, los rivales de Lionel Messi se abalanzaron para llevarse su camiseta después de los partidos y no pararon de elogiarlo. No obstante, hay algunos que no les gusta ser consultados por el astro del Inter Miami, como el DT del Charlotte FC o el arquero del América de México, posible rival del argentino en una hipotética final de Leagues Cup.

Las Águilas, uno de los clubes más grandes de su país, buscarán su pase a cuartos de final este martes ante Nashville FC. Pese a que todavía falta mucho, a Luis Malagón ya le preguntaron por un posible duelo con el 10 en el certamen norteamericano y el guardameta azulcrema contestó de forma tajante: "No, no es un tema que nos mueva (enfrentar a Messi)", disparó.

Malagón, arquero del América de México, "ninguneó" a Messi.

En conferencia de prensa, el mexicano de 26 años agregó que su equipo debe concentrarse en su propio camino y no pierden la cabeza por los golazos y heroicas jugadas de Messi: "Se habla de la magnitud de un gran jugador, pero nosotros estamos enfocados en el América. Es más importante lo que hacemos nosotros que lo que puedan hacer los demás. Vimos el partido terminando de entrenar, no es algo que nos quite el sueño", concluyó.

Más allá de su firme postura, Malagón aseguró que, al igual que todos, le gustaría enfrentarse al campeón del mundo y su Inter Miami: "Ojalá se dé. Sería lindo enfrentar a uno de los mejores del mundo", expresó.

El cuadro completo de la Leagues Cup 2023 (TBD significa "por definir").

En caso de avanzar, el América de México jugará cuartos de final ante el ganador entre Minnesota United y Toluca, otro peso pesado de la Liga MX. Por la parte alta de su cuadro están los equipos de Monterrey, Rayados y Tigres, junto a Los Ángeles FC y Real Salt Lake.