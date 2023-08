El consejo de Manteca Martínez a Almirón sobre Cavani para la vuelta ante Nacional: “Para mí debería…”

Una de las dudas que tiene Jorge Almirón para la vuelta con Nacional es definir si Edinson Cavani es titular o espera su lugar en el banco de suplentes. El uruguayo, por su parte, expresó que está "tratando" de ponerse "a tiro con los compañeros y estar al ciento por ciento para cuando me toque", pero para Manteca Martínez el Matador debería jugar.

Así lo expresó en una charla con el diario Olé donde habló al respecto: "¿Cavani titular para el miércoles? "Yo creo que sí... ¿Para qué vino? Para jugar. No se si está para los 90' minutos, eso lo decidirá el técnico pero para mi debería jugar. El ya venía entrenándose. Quizás le hace falta contacto con la pelota".

Cavani quiere estar con Nacional.

"Yo lo vi igual, estaba contento, cantaba con sus hijos, salto frente a la 12. Estaba un poco suelto, lógicamente. Uno le habló. Cuando lo vi en el aeropuerto, le dije: Bienvenido al Mundo Boca. Ya cuando llegó, se lo llevaron puesto, se lo llevó la gente por delante", agregó sobre los primeros días del charrúa en el xeneize.

Del partido, además, expresó: "La responsabilidad es de Boca. Ahora va a ser otro partido. Boca ahora va a meter la presión. Yo creo que el DT pensó en 180 minutos. Y bueno, el planteo en Boca va a ser diferente. Yo espero tres puntas, va a buscar el partido y arriba tiene muchos jugadores. Pasa que ahora, el problema para el DT es a quien poner",

"El otro día Boca no fue el mismo de siempre. Por como conformó el equipo, fue a buscar el empate y se llevó el empate. Lo pudo haber perdido, perfectamente. Mucho volante, un punta solo. Los volantes no encontraban su lugar porque se chocaban entre ellos. No me llamo la atención porque ya jugaba así, pero bueno...", cerró Manteca.