Qué dijo Alan Velasco del interés de Boca, tras la eliminación ante Inter Miami: “Mi representante me…”

Alan Velasco que fue de las figuras que tuvo Dallas en el duelo ante Inter Miami. El ex Independiente jugó un gran partido, pero se quedó masticando algo de bronca por no haber podido avanzar. Tras la eliminación en los penales, el joven jugador fue consultado sobre el interés que de Boca, pero fue claro para responder.

"Como dije hace algunas semanas. mi representante me había dicho que Boca tenía el interés, pero no pasó más que eso. También dije que estoy en Dallas, tengo contrato y estoy cómodo, me tratan 11 puntos, hay una calidad humana muy buena así que no fue más que eso", expresó el talentoso volante de 21 años.

Luego, del partido, analizó: "Nos vamos tristes. Era un partido que teníamos dos goles a favor, hicimos un gran partido hasta los 80 minutos y perdimos la concentración o no sé qué pasó. Es un partido que no me lo olvidó nunca en la vida, jugué contra Messi, me dio la camiseta y un abrazo".

"Fue la del segundo tiempo con la que terminó el partido en los penales. Yo se la pedí, claramente. Contento por ese lado", contó y reveló qué le dijo a Leo antes de comenzar el partido: "Hablé algo que me había dicho un amigo suyo, nada malo. Donde él se crió en su infancia, por eso se sorprendió".