Turf: Optimist Boy fue lo mejor de la tarde

(POR Fernando Gabrielli)

El turf de la provincia de Mendoza ofreció hoy su capítulo número 12 de la temporada 2023. La jornada no contaba con grandes carreras y tampoco con caballos demasiado famosos, pero así y todo ofreció un espectáculo prolijo (y sin fallas). La concurrencia de público no fue grande, tal como se esperaba. Pero se corrió y ese es el punto destacado del día. Sobre todo, porque la jornada corrió riesgo de suspensión en la previa por la falta de competencias conformadas.

El clásico de la fecha (una cuadrera de 800 metros) que tuvo como ganador a Optimist Boy (Asiatic Boy). Nuestro candidato venía de correr muy bien ante la máquina Emper Wey y no tuvo problemas para doblegar a Que Sorpresa (por cinco cuerpos). La prueba se hizo con Lucy Liuu en la vanguardia desde el vamos, siempre controlada de cerca por el luego ganador. Faltando 200 metros para el disco Optimist Boy dominó las acciones y se encomendó al disco.

El ganador, que empleó un tiempo de 46” 4/5 para ocho cuadras, es entrenado por el exitoso cuida José Espinosa y defiende los colores de la caballeriza Nicolás E Hijos.

FUTURO PROMETEDOR

La debutante Ante Tu Altar (Angiolo) tuvo una auspiciosa presentación en la pista del Hipódromo. La tres años debutante, venció por seis cuerpos a Selected To Win y escaló en el ranking de las “nenas” más importantes del medio en la actualidad. La ganadora defiende las queridas sedas de la caballeriza Don Valentín.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedó para Facundo Campos, quien redondeó un buen doblete. Arrancó ganando con Ante Tu Altar y coronó su buena tarde conduciendo a Optimist Boy en el clásico.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputará el lunes 21 de agosto.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “HILACHA” - (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JUAN RAMÓN 59 R. Argüello

2° MACHI 58 R. Becerra 2 ½ cpos

3° DYLAN CODE 58 J. E. Alves S. pczo

U° KING CONSTANTINO 58 M. Bascuñán 1 ½ cpos

Corren Todos. Dividendo del Ganador: $ 4. Dividendo de la Combinada: $ 18,60. Tiempo: 19”3/5. Cuidador: J. Soto. Stud: Don Juan. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “MARCUS TRAIANUS” - (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORM REVENGE 57 D. Ledesma

2° JOSEFINA HOWC 53 E. Gaete ¾ cpo

3° STORMY SAVAGE 57 D. Gómez 8 cpos

U° CHE CARIOCA 5 F. Campos 2 cpos

No corrieron: (3ª) RITA SALVAJE, (4) NIÑA VENUS. Dividendo del Ganador: $ 1,75. Dividendo de la Combinada: $ 27,90. Tiempo: 1’ 25” 3/5. Por: Storm Mayor y Formal Sale, de 4 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “VECINAL KEY” – (Extraoficial) – 250 metros

1° RÓMULO 59 R. Argüello

2° MUSTAFÁ EL MAGNÍFICO 58 J. Solorza 1 cpo

3° ELVÉTICA 61 A. Bonada 3 cpos

4° BULILA 58 R. Becerra 1 cpo

U° LITTLE SPRING 58 M. Gutiérrez ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,30. Dividendo de la Combinada: $ 10,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 41,10. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: A. Aguirre. Stud: Celeste. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Clásico: “AGOSTO” – (Extraoficial) – 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MALENA 58 D. Chena

2° EL BIEN POSIBLLE 58 J. E. Alves S. 2 cpos

U° VALENTINA 58 M. Gutiérrez 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,20. Tiempo: 15” 3/5. Cuidador: E. Aguilera. Stud: Sueño Cuadrero. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “ES ACADEMICO” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA MAROTE SUN 58 C. López

2° REY ARTURO 58 M. Gutiérrez ¾ cpo

3° GAUCHITO CATCHER 59 R. Argüello 1 ½ cpos

4° GENERAL BULLION 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

U° INTENCIONADO BOY 61 J. Campanello 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 12,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,85. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: A. Montaña. Stud: Los Tres Hermanos. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “GALILEO’S TOWN” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANTE TU ALTAR 55 F. Campos

2° SELECTED TO WIN 56 D. Gómez 6 cpos

3° DE LOVELY 56 J. E. Alves S. 4 cpos

4° ENAMORADA CHUCK 53 E. Gaete 3 cpos

U° MI LÍMITE 56 S. Quinteros 8 cpos

No corrieron: (3) TIBETANA FREE, (7) BODE HEART. Dividendo del Ganador: $ 4,80. Dividendo de la Combinada: $ 32,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 26. Tiempo: 1’ 13”3/5. Por: Angiolo e Inter Secret, de 3 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Valentín. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “GO ALONE” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° INDIO PAINE 57 J. Gómez

2° HOMENAJE A LA LUNA 57 S. Quinteros 1 cpo

3° GALÁN RIG 55 D. Ledesma ¾ cpo

4° TESTA 57 D. Gómez 2 ½ cpos

5° AUGUSTA NATIONAL 55 J. E. Alves S. 7 cpos

6° MUY SARDINERO 55 F. Campos 1 cpo

U° URBAN BLOCK 53 E. Gaete 4 cpos

No corrieron: (8) FANTASTICHORSE. Dividendo del Ganador: $ 9,80. Dividendo de la Combinada: $ 96,80. Dividendo de la imperfecta: $ 28,15. Dividendo de la Trifecta: $ 408,20. Tiempo: 1’ 26” 3/5. Por: Panegírico y Mammy Nistel, de 4 años. Cuidador: R. Gómez. Stud: Los Vascos. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “CORREME VOS” - (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORM’S KING 57 D. Gómez

2° MR. BECKHAM 57 C. López cbza

3° ORFEBRE JOY 53 S. Quinteros 2 cpos

4° BEAU RIVAGE 55 F. Campos 1 ½ cpos

U° MASTER DE HONOR 55 J. E. Alves S. 3 ½ cpos

No corrieron: (2) QUIET SERRANO, (5) ANDA CONMIGO, (7) EL NOVIECITO. Dividendo del Ganador: $ 1,20. Dividendo de la Combinada: $ 3,70. Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: Storm Mayor y She’ll Help You, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Clásico: “DÍA DEL VETERINARIO” – (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° OPTIMIST BOY 57 F. Campos

2° QUE SORPRESA (*) 57 d. Gómez 5 cpos

3° LULY LIUU 57 W. Escudero ¾ cpo

U° JUANA JUSTINA 57 J. Gómez 9 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 11,20. Tiempo: 46” 4/5. Cuidador: J. Espinoza. Stud: Nicolás e Hijos. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.