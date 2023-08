Michael Cheika, contundente sobre el flojo desempeño de Los Pumas ante Sudáfrica: "Fue una..."

La selección argentina de rugby, Los Pumas, jugó un mal partido y cayó por 24 a 13 frente a Sudáfrica, en un test match previo al Mundial de Francia, que se disputará en septiembre. El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika se mostró molesto por el rendimiento y por la derrota de sus dirigidos, que se preparan de cara a la cita mundialista.

Sobre el trámite del partido, el entrenador australiano fue contundente: “Hoy fue una decepción. Faltó intensidad de nuestra parte. En el primer tiempo estábamos en buena posición en defensa, no dominante, pero en buena posición. Falta más intensidad del ruck y en el tackle. Cuando tenemos la pelota correr fuerte. Fue el peor ruck que hicimos en el año. En principio, si tenés intensidad en esas 3 cosas estás en partido, pero hoy no estuvimos al nivel”.

Los Pumas tuvieron un flojo desempeño y cayeron ante Sudáfrica.

Además, agregó: “Si ganábamos jugando de esta manera, no estaría contento. Tenemos que jugar a la misma intensidad que el segundo tiempo contra Nueva Zelanda, contra Australia o Sudáfrica. Hoy fue un paso atrás. Si queremos llegar a la excelencia, necesitamos poder volver de situaciones difíciles, porque en 2 partidos ya estamos en el Mundial. Si tomamos una cosa de esto es que no podemos estar cómodos. Como jugamos bien la semana pasada, no ganamos y estamos cómodos; en el rugby no se gana así”.

Sin embargo, el entrenador de Los Pumas se mostró esperanzado de cara al Mundial en Francia. "No importa el resultado. Esto no va a pasar en el Mundial, porque vamos a tener una mentalidad ganadora que no tenemos ahora. En las 6 semanas que falta, los jugadores tienen que ser honestos con ellos mismos sobre el partido de hoy y poder corregirlo para el próximo encuentro”.

En relación a la lista de cara a la cita mundialista, Cheika expresó cuándo se hará pública. "Mañana (por el domingo) vamos a hacer una reunión con los entrenadores y haremos un detalle del grupo. El lunes será el anuncio. Me gusta que sea una buena sorpresa para los que son seleccionados, pero es difícil para los jugadores que no están y es una responsabilidad sobre el grupo. Tenemos idea de cómo vamos a hacerlo, pero vamos a discutirlo. Después tenemos una semana para descansar y estar con la familia antes de viajar a Portugal”.

uD835uDDE1uD835uDE02uD835uDDF2uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDFFuD835uDDFC uD835uDDF2uD835uDDFEuD835uDE02uD835uDDF6uD835uDDFDuD835uDDFC uD83CuDDE6uD83CuDDF7



uD83DuDCC6 Lunes 7 de agosto

? 12:00 h#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/hrROK9w9Fp — Los Pumas (@lospumas) August 4, 2023

Por último, brindó sus sensaciones sobre el equipo respecto a la competición más importante: "No me voy tranquilo, pero si contento, porque mostramos el nivel que podemos dar, pero necesitamos corregir lo de hacer un partido bueno y uno malo, porque el mundial tiene 7 partidos, no da margen para perder uno. Podemos hacerlo, tenemos la base y en Portugal vamos a corregirlo para estar listos el 9 de septiembre. Lo siento por el público que vino hoy, pero en el Mundial vamos a hacer que se sientan orgullosos de nosotros”.