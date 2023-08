La tremenda respuesta de San Lorenzo a Luis Suárez en Twitter: “Te esperamos en…”

Durante el partido entre San Lorenzo y San Pablo, Luis Suárez apareció en las rede sociales para elogiar el golazo que marcó Adam Bareiro, el único para la victoria del Ciclón en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana, posteo que revolucionó a los fanáticos del club de Boedo.

Nosotros uD83EuDD1D Suarez



Amar a #SanLorenzo y a Bareiro. https://t.co/9tC6ITaW5C — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 4, 2023

"Qué golazo de San Lorenzo y qué jugador Adam Bareriro", escribió el pistolero y de manera inmediata llegó la respuesta tanto del club, como del goleador. "Nosotros, Suárez. Amar a San Lorenzo y a Bareiro", fue el texto que le agregaron al retuit realizado por la cuenta oficial del conjunto azulgrana, pero no quedó todo ahí.

Es que, una vez consumada la victoria en el Gasómetro, San Lorenzo realizó un nuevo posteo donde aparece el delantero centro del ciclón, quien le envía un mensaje directo a Lucho y de paso trató de tentarlo para que se ponga la camiseta del Ciclón. "De goleador a goleador. De Cuervo a Cuervo. ¡Grande, Luis Suárez!", colocaron junto al video de Bareiro.

"Solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste. Me pusiste muy contento. Es algo que no imaginaba nunca. Sos uno de mis ídolos, un excelente profesional que ganó todo en esta profesión que amamos. Es un orgullo muy grande. Te esperamos por acá en el Bidegain para disfrutar un partido de fútbol o por qué no vestir la casaca del Ciclón", le contestó Bareiro.