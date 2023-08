Cómo es y cuánto cuesta AFA ID, el sistema para "asociarse" a la Selección argentina

Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó la plataforma AFA ID, que facilitará el acceso a las entradas para ver a la Selección argentina de cara a las próximas competencia que tiene el equipo de Lionel Scaloni por delante: las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, la Copa América en Estados Unidos 2024 y el propio Mundial.

El nuevo sistema pretende ordenar el acceso a los tickets, que en los últimos encuentros ha contado con una excesiva demanda. El filtro permitirá establecer prioridades al acceso al sistema Deportick, la web que seguirá siendo responsable de la venta, concretamente.

Los hinchas generan cada vez más demanda de entradas. Foto: Noticias Argentinas.

El acceso puede registrarse con un usuario validado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y también habilita a comprar productos de la AFA y participar también con prioridad en sorteos.

AFA ID tendrá tres categorías para asociarse a la Selección argentina, con distintos valores conforme a los servicios que ofrece. El plan Bronce tiene un costo anual de 24.000 pesos y permite tener prioridad a la hora de comprar los tickets para los partidos, aunque no garantiza la entrada. En caso de que haya más asociados que entradas para un encuentro, se establecerá una cola de espera entre los postulantes para adquirir el ticket y no se ofrecerá a los no asociados si los primeros llenan las localidades.

La alta de manda para los amistosos ante Curazao y Panamá motivó al desarrollo de un sistema. Foto: Noticias Argentinas.

Luego hay otras dos variantes para el segmento de mayor poder adquisitivo. El plan Plata tiene un costo de $ 1.900.000 por única vez y garantiza el acceso a una platea preferencial para cada uno de los nueve partidos de local de la Selección argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por último, el plan Oro cuesta $4.900.000 por única vez y además de brindar los ingresos a una platea preferencial para cada uno de los nueve partidos de local en las Eliminatorias, garantiza un cupo para la compra de entradas para la Copa América Estados Unidos 2024 y la Copa del Mundo México/Estados Unidos/Canadá 2026. Todos los planes se pueden pagar con tarjeta de crédito o débito.

Para asociarse, la AFA puso a disposición la web Portal.afa.com.ar. Una vez ingresado, se sigue una serie de pasos que permiten elegir registrarse como hincha de manera gratuita (ya hay beneficios, relacionados a contenidos y otras propuestas). Después, puede elegirse uno de los tres planes y convertirse en socio.

Para sacar las entradas, los socios deberán ingresar a la web y redirigirse a través de un banner al portal Deportick, que es el que se usa para sacar las entradas, para ejercer la prioridad usando un código que otorgará AFA ID.