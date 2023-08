La picante sentencia de Riquelme sobre si le gustó el planteo de Boca ante Racing: "Al fútbol se gana..."

Tras enfrentar el próximo domingo a Sarmiento en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca tendrá el desafío más importante de lo que va del año: la vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores ante Racing. El equipo de Almirón tiene la cabeza de lleno en ese partido, por eso utilizará suplentes para el compromiso doméstico.

El referente futbolístico más importante del club y vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme, ya palpita el encuentro que se disputará el miércoles a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. En diálogo con una señal televisiva, expresó: "Siempre los partidos de Libertadores son especiales. Creo que los 23 jugadores de nuestro equipo y los 23 de Racing fueron afortunados de poder vivir esa experiencia (por la ida) y jugar ese partido. Lo mismo va a pasar el miércoles que viene. Serán afortunados de ir a vivir ese partido en la cancha de Racing que seguro va a estar llena. Son experiencias muy lindas".

Consultado por si prefería no enfrentarse a un rival del mismo país, Riquelme señaló en diálogo con Líbero, programa de TyC Sports: "Es bueno para el fútbol argentino porque vamos a tener uno sí o sí en semifinal y eso es muy bueno. Vamos a enfrentar un gran equipo, con una cancha llena. Será un partido muy lindo. Confiamos en los jugadores que tenemos y hay ilusión de que vamos a ganar".

Luego, la pregunta fue con respecto al 0-0 ante Racing y el planteo de Almirón: "¿Te gustó Boca el otro día, te está gustando Boca?". Y el vicepresidente de Boca dejó una frase picante para definir la intención del DT. "Al fútbol se gana marcando goles". Luego de un silencio, continuó: "El otro día el partido de Copa fue un momento bueno del equipo en el primer tiempo, el segundo creo que también, pero siempre pienso que los grandes jugadores, vuelven a decir 'acá estoy'".

Riquelme habló del planteo de Almirón.

Con el propósito de ejemplificar su argumento, puso como ejemplo al lateral colombiano: "Lo de Fabra el otro día es impresionante, aunque no tenga la prensa de otros jugadores de fútbol. Fabra, como Marcelo para el Real Madrid, es para nosotros. Pero no tiene la misma prensa que tienen otros. Lleva ocho años en el club y el otro día sin dudas fue el mejor del partido. Me gusta mucho el partido. Yo amo el deporte y ver jugar a Fabra es un placer. Si alguien lo merecía era él. Vamos a ver el partido del miércoles".

Finalmente, se refirió a cómo puede darse el encuentro de vuelta: "Va a ser un gran partido. Enfrentaremos a un gran rival, porque a mi me dicen que Racing no jugó bien pero Boca tiene gran culpa de eso. Los dos equipos tienen las mismas posibilidades y va a ser un gran partido".