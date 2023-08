Tras su llegada, Neymar ya protagonizó un cortocircuito con el DT del Al Hilal

La llegada de Neymar al Al Hilal de Arabia Saudita fue toda una revolución, a la altura de lo que sucedió con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de la misma liga. El futbolista se despidió de París Saint Germain en medio de una relación quebrada tras numerosos conflictos, tanto con la dirigencia como con la afición, específicamente los ultras.

Sin embargo, tras su arribo a Al Hilal, el futbolista ya se ganó el primer cortocircuito con el club. Esto sucedió luego de que el entrenador portugués del equipo, Jorge Jesus, confirmara que su debut se iba a retrasar por una lesión, a pesar de que está en la nómina de la Selección de Brasil dirigida por Fernando Diniz, de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

La lista de convocados de Diniz, con Neymar lesionado.

El técnico portugués se mostró sorprendido de que fuera convocado por Brasil. "Neymar sufre una lesión muscular, y no entiendo por qué está convocado con su Selección. Esto puede traer problemas al Al Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará", dijo Jorge Jesus en una rueda de prensa al término del empate por liga del equipo ante Al Fayha.

Según la prensa saudí, que recogió la agencia EFE, el jugador podría volver al césped recién el mes que viene, lo que puede dejar a Al Hilal sin su mayor estrella en importantes partidos como el duelo ante el Al Ittihad, de Benzema y Kanté.

Jorge Jesus y Neymar durante su presentación.

De hecho, no es la única ausencia por lesión en lo que va del año del futbolista brasilero, luego de perderse gran parte de la temporada en PSG por una lesión de tobillo, que desató el malestar en los hinchas franceses.

En la pretemporada del equipo parisino, el futbolista regresó durante un amistoso (con gran rendimiento), pero volvió a sufrir un malestar muscular en el arribo al equipo saudí. No se sabe cuando regresaría a la competencia.