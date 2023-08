Fórmula 1: el picante dardo de Max Verstappen a ¿Lewis Hamilton?

Los 125 puntos de ventaja que tiene a favor Max Verstappen, con respecto a su escolta en el Mundial y compañero de equipo, Checo Pérez, marcan la enorme supremacía que ha tenido el actual campeón con el resto. El neerlandés se encamina a una nueva corona y, mientras descansa, lanzó un picante dardo para quienes dicen que la categoría no atrae por culpa de su dominio.

"No creo que esto sea aburrido, en absoluto. Si ahora la gente empieza a decir que es aburrido... que así sea. También conozco cómo es la otra cara de la moneda. Así que no, no creo que sea aburrido. En absoluto", expresó Verstappen al respecto y muchos tomaron que sus dichos tuvieron como destinatario a Lewis Hamilton quien apuntó contra el rendimiento de Red Bull.

Verstappen respondió las críticas.

Además, en la charla que mantuvo con De Telegraaf, Max aclaró los rumores sobre su futuro y los cambios que pretende poner en funcionamiento la categoría para el 2024: "La Fórmula 1 todavía me gusta, pero hasta cierto punto. No es que esté completamente en contra del cambio, como a veces se dice, pero deben ser ajustes los que beneficien a la Fórmula 1".

"¿Por qué hay que cambiar ciertas cosas cuando van bien? Creo que una sesión de clasificación tradicional está bien organizada de esa forma. No debería tratarse solo de dinero. La gente puede pensar: gana mucho dinero, ¿de qué se queja ese tipo? Pero se trata de bienestar, de cómo vives las cosas y no de cuánto ganas. A veces pienso: ¿Esto todavía vale la pena?, cerró.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el 27 de agosto tras el receso de verano en Europa. Verstappen tendrá la chance de prolongar su hegemonía como local en el Gran Premio de los Países Bajos, a celebrarse en el circuito de Zandvoort, donde se impuso en 2021 y 2022.