Cavani reveló por qué no se colgó del alambrado tras su primer gol en Boca: “Me dijeron que…”

En su segundo partido, ambos en la Bombonera, Edinson Cavani logró convertir su primer gol con la camiseta de Boca. El uruguayo apareció por el segundo palo y, de cabeza, conectó un gran centro que llegó desde la pierna derecha de Ezequiel Zeballos. Como era de esperarse, el estadio se vino abajo con una gran ovación para el uruguayo.

Una vez consumado el triunfo de su equipo, el histórico delantero de la Selección de Uruguay habló con la transmisión oficial todavía dentro del campo de juego. Ante los micrófonos de TNT Sports, el hombre de 36 años reveló el motivo por el cual decidió no emular a su ídolo Manteca Martínez.

"La verdad que fue una emoción muy grande, estaba con ganas de gritar mi primer gol acá. Estoy feliz. No me colgué porque me dijeron que me iban a amonestar y no daba para complicar un partido en el que íbamos 2-0 y se puede complicar en cualquier momento", reconoció Cavani.

Sobre la adaptación a sus nuevos compañeros en Boca, el delantero expresó: "Uno todos los días trata de charlar e integrarse cada vez más en el equipo. Tratar de conocer y ver las características de cada uno para que todo pueda fluir y podamos mejorar cada día más".

"Va a ser un lindo partido. Vamos a prepararlo bien en estos días que quedan y vamos a tratar de sacar la mejor versión de nosotros mismos para hacer un buen partido", sentenció Cavani, quien comenzó a vivir el choque ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.