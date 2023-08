Almendra liquidó a Benedetto y le pegó un golpe bajo: “Es un buchón, debería preocuparse por sus…”

Este viernes por la tarde, en el debut de Racing en la Copa de la Liga Profesional, Agustín Almendra volvió a competir. El mediocampista tuvo su debut con la camiseta de la Academia y post partido le puso picante al duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Boca.

Al ser consultado sobre su saludaría a Darío Benedetto, el volante no dudó en responder. "A Benedetto no lo pienso saludar. Él debería preocuparse por sus problemas personales. Es un buchón", soltó en su diálogo con los medios de comunicación dejando en claro que las cosas con el referente del Xeneize no finalizaron en buenos términos.

"Yo ni lo saludaría. Cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras", añadió Agustín Almendra ante la pregunta de los periodistas. De esta manera, como si hiciera falta, el futbolista le metió más leña al fuego en la previa de un clásico que promete ser apasionante.

En sus picantes declaraciones, el jugador de Racing hizo referencia a los problemas personales que atravesó Darío Benedetto en el último tiempo. En este contexto fue el mismo Pipa quien, en su diálogo con el programa Equipo F, de ESPN, aseguró haber pasado momentos difíciles tras la separación con su esposa.

"Sí, puede ser [que haya estado triste]. No me causa problemas decirlo ni aceptarlo. Mis problemas me jugaron en contra. Son problemas familiares que a uno le pegan y no lo dejan rendir al 100%. Los afronté y estoy mejor, estoy contento ahora", se sinceró el delantero de Boca.