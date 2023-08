Benedetto anticipó que hará con Almendra en el Boca-Racing de Libertadores: “Si lo veo lo…”

En las últimas horas, Darío Benedetto habló de todo y de todos. El delantero brindó una extensa entrevista y se refirió a lo ocurrido con Agustín Almendra y aceptó que al cuestionarlo a su ex compañero en Boca, al que ahora enfrentará en cuartos de final de Libertadores, quedó "como un bocón", pero que no se arrepiente de lo sucedido.

"Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Nos cruzamos cuando estaba entrenando todavía en Boca. No hay ningún rencor ni hay ningún problema. El sabe lo qué pasó y no hace falta aclarar nada”, dijo en diálogo con "Equipo F" de ESPN.

Donde, además, agregó: "Hay cosas que no se pueden hablar, si fuese por mí tengo la personalidad para hacerlo. Yo tengo respeto por los dirigentes, por los técnicos y no me arrepiento. Quedé como un bocón pero insisto: no me arrepiento. El grupo y yo sabemos por qué lo hice".

"Almendra es crack pero después pasaba lo que pasaba y hay cosas que no se pueden permitir. El sabe por dentro las cosas que hizo mal y las que no. Está a tiempo de ser crack porque es joven, así que no deja de ser un crack si estamos hablando de fútbol y de cómo es como jugador. En su momento, Boca no tenía un jugador así e iba a ser un jugador importante para nosotros".

Sobre su futuro, fue claro: “Nunca pensé en irme de Boca, y cuando me llegó la oferta de Inter, de Porto Alegre, le dije a mi representante que en el único equipo de Sudamérica en que voy a jugar es en Boca, y si tendría que hacerlo en otro lado, prefiero retirarme del fútbol".