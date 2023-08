La respuesta de Benedetto a los hinchas de Boca que lo llamaron "mercenario": "Me tuve que bancar que..."

El último año de Darío Benedetto en Boca no cumplió con las expectativas que dejó su primera etapa. A excepción de su gol para ganarle a River, el Pipa fue el protagonista de la eliminación ante Corinthians en la Libertadores 2022. Esa serie y sus penales fallados marcaron un antes y un después en su relación con los hinchas, quienes tampoco le perdonaron la pelea por los premios antes del partido de vuelta de aquellos octavos de final.

En diálogo con ESPN, el 9 del Xeneize se refirió a aquellos fanáticos que lo criticaron y hasta lo tildaron de "mercenario", algo que el delantero no dejó pasar: "Con ninguno del Consejo tengo problemas. Hubo chispazos esa vez cuando fue el tema de los premios, como pasa en cualquier equipo. Después de eso me dijeron mercenario, si yo te mostraba lo que eran los premios, realmente era una cosa de locos", disparó, con una clara indirecta.

Sin embargo, Benedetto dio vuelta la página y siguió con su respuesta: "También me tuve que bancar que me digan mercenario cuando resigné plata dos veces para jugar en Boca. Lo que menos me interesa es la plata para jugar en Boca", contestó de forma contundente.

Luego de destacar su vínculo con Juan Román Riquelme, el Pipa reiteró su postura de seguir en el club, pese a que algunos fanáticos estén en desacuerdo con esto: "El hincha me bancó, me bancó y me bancó, pero al no llegar al nivel que estaban acostumbrados a ver, se impacientan un poco y es entendible, han pedido mi cabeza y lamento informarles que no me voy a ir".

Por último, el jugador de 33 años agregó: "A los que me bancan les agradezco muchísimo, uno trata de hacer lo mejor posible por el club, por la camiseta. No somos robots, podemos tener problemas personales que influyen en el rendimiento en el día a día. Agradezco el inmenso apoyo de la gente de Boca".