La confesión íntima de Pipa Benedetto sobre sus últimos meses en Boca: "Estuve triste por..."

Darío Benedetto perdió su lugar en el once titular de Boca. Aunque sigue siendo un referente del plantel y de los hinchas, el 9 del Xeneize no atraviesa su mejor momento hace tiempo. Más allá de lo futbolístico, el Pipa reconoció que hubo muchos factores externos que lo perjudicaron dentro de la cancha.

En diálogo con ESPN, el delantero de 33 años reconoció que sus problemas familiares repercutieron sobre su nivel de juego: "Iba a hacer mi trabajo y me iba. No quiero entrar en ningún conflicto de nada. Hubo muchos quilombos que quedaron ahí y no me quiero meter en nada, cuando me toca ayudar, trato de hacer lo mejor. Intentando volver a mi mejor nivel, con problemas personales también pero bueno, de a poco lo voy consiguiendo", aseguró.

Luego, el Pipa agregó: "Sí, puede ser [que haya estado triste]. No me causa problemas decirlo ni aceptarlo. Mis problemas me jugaron en contra. Son problemas familiares que a uno le pegan y no lo dejan rendir al 100%. Los afronté y estoy mejor, estoy contento ahora". En lo que va de 2023, Benedetto marcó 7 goles en 23 partidos, cuatro de los cuales se reparten entre Copa Argentina y Supercopa Argentina.

Además, el 9 de Boca ratificó sus intenciones de cumplir con su contrato en el club, que vence en diciembre de este año: "Las ofertas de afuera se van a analizar, pero por lo menos hasta diciembre yo quiero seguir en Boca. Venía con quilombos personales pero ahora me quiero enfocar 100% en Boca", remarcó.

En esta línea, Benedetto dejó una tajante frase sobre su futuro: "Se hablan muchas cosas. Cuando el Inter de Porto Alegre vino, le dije a mi representante que el único equipo de Sudamérica en el que juego es en Boca. Y si tengo que jugar en otro equipo de Argentina, me retiro del fútbol", sentenció.