Los desopilantes memes futboleros en las elecciones PASO 2023: la eliminación de River y más

Este domingo no hubo fútbol local en ninguna categoría, ya que se celebraron las elecciones PASO 2023. No obstante, esto no fue ningún tipo de impedimento para que los usuarios de Twitter hagan memes y carguen a sus rivales con motivo del deber cívico de votar.

Uno de los chistes más reiterados en las redes sociales tuvo a la eliminación de River en la Copa Libertadores como eje central. Los hinchas de Boca aprovecharon la buena semana que atravesaron y el juego de palabras entre el cuarto oscuro y los cuartos de final, fase en la que el Xeneize enfrentará a Racing y el Millonario verá desde afuera.

"tenes que entrar a los cuartos para votar"



los hinchas de river:pic.twitter.com/gU7GFPCBDz — La12muffera ? Boca Juniors (@la12muffera) August 13, 2023

Alguien sabe porque en los cuartos no hay boletas de river?pic.twitter.com/odggQR2Amu — El tio bosterouD83CuDDF8uD83CuDDEA (@AhiVinoElTio) August 13, 2023

Yo despues de escuchar por decimoquinta vez que el chiste de que river no vota porque hay que entrar a los cuartos pic.twitter.com/A7mXHNhpu3 — EDITS BOKE uD83CuDFF9 (@EditsBoke) August 13, 2023

*Para votar hay que entrar a los cuartos*



Los de river:pic.twitter.com/kq8BCq8rKl — alcarismo22 (uD83EuDD81) (@alcarismo22) August 13, 2023

"cómo que no estoy en el padrón(? busca bien. Pol Fernández, con F" pic.twitter.com/06v6I9JrtW — uD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC22uD83EuDDC9uD83CuDFF9 (@_Riquelmista12) August 13, 2023

Las urnas llevadas en mula y las urnas en la Antártida. pic.twitter.com/d50wPNNO6a — Pablo ???. (@notevuelvasazul) August 13, 2023

vine a votar y no encuentro la boleta de Riquelme, alguien sabe que paso? pic.twitter.com/zNxYYbpx7L — uD83DuDC9B (@spanocreerlo) August 13, 2023

"Decidí no votar porque el cuarto oscuro estaba iluminado. Me gustaría vivir en un país con reglas claras".



Martín Demichelis en @todonoticias pic.twitter.com/cCRSQd22Zq — Dani la comprensión (@unhilo) August 13, 2023