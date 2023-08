La desafiante frase de Lewis Hamilton sobre el dominio de Max Verstappen: "Nunca digas..."

La diferencia que ha logrado sacar Max Verstappen en la primera parte de la temporada de la Fórmula 1 es indescontable, salvo que tenga algún contratiempo importa que le haga perder todo lo que ha conseguido. Entre el neerlandés y Lewis Hamilton, cuarto en el Mundial, hay 166 puntos pero el británico mandó un desafiante aviso pensando en lo que viene.

"En Hungría hubo momentos en los que Max fue alrededor de ocho décimas más rápido que todos a una vuelta", afirmó el siete veces campeón y luego, avisó: "No estoy convencido de que podamos competir con Red Bull en ritmo de carrera, por el momento. Pero nunca digas nunca".

Hamilton no pierde las esperanzas.

"No empezamos como quisimos, pero hemos mejorado bastante a lo largo de la temporada y espero que haya mucho más en la segunda fase del año. Fue como ascender una colina empinada y eso me hace estar muy orgulloso del equipo", expresó Hamilton en declaraciones que replica el sitio Car And Driver.

Luego, para cerrar, dejó bien en claro sus metas para el 2023: "Mi objetivo es tratar de asegurar el segundo puesto para ellos, un lugar en el que no esperábamos estar tras la primera carrera. Opino que, aunque que no podamos alcanzar a los Red Bull, al menos esto nos dirigirá hacia un buen posicionamiento el año que viene".

Durante este año, Hamilton subió cuatro veces al podio y logró quitarle la pole a Max en el GP de Hungría, que luego no pudo sostener debido a una mala largada. La próxima carrera de la Fórmula 1 será el 27 de agosto tras el receso de verano en Europa, y Verstappen tendrá la chance de prolongar su hegemonía como local en el Gran Premio de los Países Bajos, a celebrarse en el circuito de Zandvoort, donde se impuso en 2021 y 2022.