La decisión que tomó Santi Maratea con la plata que sobró de la colecta para Independiente: “Me gustaría…”

Independiente hizo en los últimos días un primer giro de un millón de dólares, producto de recursos propios, y días más tarde completó con una transferencia de otros tres millones, generados por la colecta de Santiago Maratea para levantar la inhibición que había impuesto sobre el club el América, de México.

De esa manera, con cuatro de los seis millones que debía ya en las arcas de América, el club mexicano aceptó recibir a los dirigentes para negociar un plan de pagos con el saldo restante y a través de sus redes sociales informó que se harán tres pagos semestrales de 660.000 dólares para el saldo que resta, a realizarse en noviembre de 2023, y junio y diciembre de 2024.

El propio Maratea indicó hoy que "quedan 57 millones de pesos, 220 mil dólares", y anunció que hoy es 7/7, "un día especial para el club y para fortalecer esta colecta. Porque no me bajo de ella, ya que el fideicomiso tiene como mínimo seis meses de duración y recién van tres". Pero además explicó que tomó una importante decisión.

"Necesito encargarme de otras cosas, dormir bien, tener una rutina, pero no hablo de eso, sino de otras colectas que también tengo que poder abarcar. ¿Por qué? Son colectas que tiene que ver con la salud. Son cuatro, una por Miguel que es un señor que me fue a esperar a la salida de IGJ, tuvo un accidente, tiene que operarse de la columna para no quedar paralítico, ocho millones de pesos sale la operación. Tampoco puede pasar mucho tiempo porque puede quedar paralítico", sostuvo Maratea.

Luego contó que debe recaudar "60 mil dólares para iniciar una investigación para la cura de una beba, Federica, y 300.000 dólares para que otro menor de edad, de nombre Fausto, reciba un tratamiento en Singapur". "Me gustaría ayudar a estas tres personas y después retomar el fideicomiso con el Rojo", argumentó. Además informó que este viernes habilitará links de "7.777 pesos, como se hizo el 6/6, por el 'Diablo', con los de 6.666, y con ellos se lograron recaudar 40 millones", cerró.